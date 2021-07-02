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كشف مواصفات سيارة بورش كايين تيربو GT الجديدة

منذ 35 دقيقة
1228
كشف مواصفات سيارة بورش كايين تيربو GT الجديدة

أميرة خالد (صدى):
أوضحت بورش الستار مواصفات سيارة كايين تيربو GT الجديدة الرائدة في مجال الموديل، مع انطلاقها في الأسواق خلال أشهر .

وتتميز الفئة الجديدة بمحرك 4.0 توين تيربو V8 بقوة 631 حصان وعزم 849 نيوتن متر بتحديثات ميكانيكية عميقة مقارنة بنسخة كايين تيربو كوبيه، مع وصل المحرك بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، وتتسارع السيارة الجديدة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.1 ثانية فحسب، بسرعة قصوى تقترب من 300 كلم\س، كما انخفض نظام التعليق الهوائي بـ 0.7 إنش مقارنة بنسخة كايين تيربو كوبيه، وازداد ثباته بـ 15%.

وتحتوي السيارة على نظام عادم مزدوج من التياتينوم ومقدمة جديدة وجناح خلفي من ألياف الكربون وجنوط 22 إنش جديدة، وتدعم الداخلية 4 ركاب، مع مقعدين أماميين بـ 8 وضعيات مختلفة، وجلود ألكانتارا الفاخرة وتخييط بالغ الأناقة وتطريز Turbo GT على مساند الرأس، و يبدأ سعرها من 180,800 دولار – 678,000 ريال.

مواصفات
سيارة بورش كاين تيربو
عادم مزدوج

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أبو عبدالرحمن
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