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التدريب التقني يعلن نتائج فرز بيانات المتقدمين للوظائف التدريبية

منذ 52 دقيقة
1543
التدريب التقني يعلن نتائج فرز بيانات المتقدمين للوظائف التدريبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني وا.لمهني نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390

وقالت الهيئة أنه يمكن معرفة نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 عبر موقع التدريب التقني

- نساء 

- رجال 

وأضافت المؤسسة انه إشارة إلى إعلان المسابقة التدريبية رقم (390) خلال الفترة 10/11/1442 – 16/11/1442هـ بشأن رغبة المؤسسة بالتعاقد لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لقطاع البنين في عدد من التخصصات التدريبية، وبعد استقبال الطلبات وفرزها فقد تم تحديد مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية، ابتداء من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً من تاريخ 25/11/1442 إلى 04/12/1442هـ حسب الموعد المحدد أمام أسم كل متقدم .

التدريب التقني
المتقدمين
الوظائف التدريبية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
خمبله
يقول التميمي منطقه ينقطع بها الارسال هو وين الارسال ايامها😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومضيع الجادّه ..
خالد
هههه فيروس كورونا يقولون إنه متدين ويحب البقاء في المساجد والمدارس فقط .
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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