التدريب التقني يعلن نتائج فرز بيانات المتقدمين للوظائف التدريبية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني وا.لمهني نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390
وقالت الهيئة أنه يمكن معرفة نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 عبر موقع التدريب التقني
- نساء
- رجال
وأضافت المؤسسة انه إشارة إلى إعلان المسابقة التدريبية رقم (390) خلال الفترة 10/11/1442 – 16/11/1442هـ بشأن رغبة المؤسسة بالتعاقد لسد احتياج عدد من الوحدات التدريبية لقطاع البنين في عدد من التخصصات التدريبية، وبعد استقبال الطلبات وفرزها فقد تم تحديد مواعيد حضور الاختبار المحوسب والمقابلة الشخصية، ابتداء من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 8 مساءً من تاريخ 25/11/1442 إلى 04/12/1442هـ حسب الموعد المحدد أمام أسم كل متقدم .