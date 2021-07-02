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الصحة: تسجيل 1338حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة
1905
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الصحة: تسجيل 1338حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1208 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة.

المملكة
وزارة الصحة
فيروس كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130040
منذ 39 دقيقة
اللهم احمنا في حمايتك وارعنا في رعايتك واحرسنا بعينك اللتي لا تنام من كل شر وأذيه ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
خمبله
يقول التميمي منطقه ينقطع بها الارسال هو وين الارسال ايامها😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومضيع الجادّه ..
خالد
هههه فيروس كورونا يقولون إنه متدين ويحب البقاء في المساجد والمدارس فقط .
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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