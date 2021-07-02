تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
رجل ينجو من الموت تحت سكة القطار
منذ ساعة
628
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
الله يديم عز بلدنا ويحميها من كل الاشرار اللي يحاولن تدميرها ونشكر رجال الجمارك على جهودهم الجباره للحفاظ علي المملكه العربيه السعوديه .
الرااااقي..
لاحول ولاقوة الا بالله،،
مطلع
عرضه له أجندة خبيثة ... الله يفكنا من السقط والأنذال وضغار العقول
ابو محمد 😎 ✍️
ابو خالد يا حبيب قلبي انت .. الحمد لله على سلامتك وسلامة العائله .. .. يارجل والله اني اشفقت عليك وانا اقرا قصتك واقول...
أبو عبد الرحمن ✍️
نشكر سعادة الدكتور خالد النمر على توجيهات ونصائح القيمه في وسائل التواصل الإجتماعي وأكثر الله من أمثاله
أخر الأخبار
العواد: بيع "العمالة المنزلية" تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص ونسعى للقضاء عليها
منذ 28 دقيقة
1638
بداية شر للعرسان
منذ 35 دقيقة
354
حادثة غير متوقعة وسط هطول الامطار
منذ 36 دقيقة
315
نهاية اللقافه والبحث عن المشاكل
منذ 37 دقيقة
292
العين ينفي تعاقده مع الأرجنتيني "كريستيان جوانكا"
منذ 48 دقيقة
1692
فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم
منذ 52 دقيقة
1597
الدفاع المدني ينعي "الحريجي" الذي استشهد في حريق الدمام
منذ 58 دقيقة
1930
إحباط محاولة تهريب أكثر من "1.7" كيلو جرامًا من الكوكايين في مطار الملك خالد
منذ ساعة
1838
صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام
منذ ساعة
2163
بالفيديو.. عمالة وافدة تمتهن طب الأعشاب وتبيع خلطات "الوهم" للمرضى
منذ ساعة
1898