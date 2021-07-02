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فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم

منذ 26 دقيقة
1428
فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم

جدة (صدى):
قالت الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيتم رصد كوكب الزهرة أمام نحو 60 نجمًا من النجوم المرئية من عنقود النثرة باتجاه الأفق الشمال الغربي، في سماء المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة (2 يوليو 2021) وبداية الليل.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن هناك حاجة لإستخدام ‎المنظار لرؤية النثرة في أعماق الفضاء من داخل المدن.

وأضافت فلكية جدة أن كوكب المريخ زار الأسبوع الماضي عنقود النثرة وهذه المرة حان دور كوكب الزهرة الأكثر سطوعًا للظهور أمام تلك النجوم التي تبعد مسافة نحو 580 سنة ضوئية في كوكبة السرطان.

المملكة
فلكية جدة
كوكب الزهرة
عنقود النثرة

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أبو عبد الرحمن ✍️
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سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
ابو محمد 😎 ✍️
كيف المحافظ يقول ماهو ارهاب ، ويكمل : يقتلون الناس ويسلبونهم ويحرقون سياراتهم ..!!!.. إذا هذا ماهو ارهاب ، اوصف لنا الإرهاب وعرفه لنا...
ابو حامد
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