عريس يسقط متوفيًا قبل دقائق من عقد الزواج

إدنبرة (صدى):
تحولت فرحة عروس لـحزن شديد على عريسها الذي سقط متوفيًا في الزفة قبل دقائق من عقد زواجهما في اسكتلندا.
تفصيلا، بينما كان العروسان يسيران بجانب بعضهم في الزفة، سقط العريس والذي يدعى "بول وين في مكان الزفاف وحاولت عائلته جاهدة إنقاذ حياته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.
وقالت العروس البالغة من العمر 38 عامًا أن شريكها أب لخمسة أطفال وقد أخبر الأطباء العريس أنه مصاب بالسرطان قبل ثمانية أيام من وفاته وقرر الزوجان السباق للزواج، ولكن لم تتحقق أمنيتهما النهائية، ومضت قائلة: "لو علمت أننا لم يمض وقت طويل لكنت حاولت ترتيب حفل الزفاف في بداية الأسبوع".