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عريس يسقط متوفيًا قبل دقائق من عقد الزواج

منذ ساعة
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عريس يسقط متوفيًا قبل دقائق من عقد الزواج

إدنبرة (صدى):
تحولت فرحة عروس لـحزن شديد على عريسها الذي سقط متوفيًا في الزفة قبل دقائق من عقد زواجهما في اسكتلندا.

تفصيلا، بينما كان العروسان يسيران بجانب بعضهم في الزفة، سقط العريس والذي يدعى "بول وين في مكان الزفاف وحاولت عائلته جاهدة إنقاذ حياته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت العروس البالغة من العمر 38 عامًا أن شريكها أب لخمسة أطفال وقد أخبر الأطباء العريس أنه مصاب بالسرطان قبل ثمانية أيام من وفاته وقرر الزوجان السباق للزواج، ولكن لم تتحقق أمنيتهما النهائية، ومضت قائلة: "لو علمت أننا لم يمض وقت طويل لكنت حاولت ترتيب حفل الزفاف في بداية الأسبوع".

الزواج
اسكتلندا
العروسان
الزفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130040
منذ 38 دقيقة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

أبو عبدالرحمن
مقطع جميل وفيه نشاهد أبو علي يفوز ويطلق عليه إسم جيجي وزجران وابودويش خسرانين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من إمرأة مربوشه ، لا تهبدك الناقه ياأم شوشه ..

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