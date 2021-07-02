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إحباط محاولة تهريب أكثر من "1.7" كيلو جرامًا من الكوكايين في مطار الملك خالد

منذ 36 دقيقة
1690
إحباط محاولة تهريب أكثر من "1.7" كيلو جرامًا من الكوكايين في مطار الملك خالد

الرياض (صدى):
أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، محاولة تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة، بلغت أكثر من (1.7) كيلوجرامًا، حيث عُثر عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة للمملكة عبر المطار.

وقالت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على طرد وارد من خارج المملكة، اشتبه المفتش بمحتويات الطرد، وبتطبيق معايير الاشتباه، عُثر على تلك الكمية من الكوكايين مُخبأةً بطريقة فنية، بحيث جرى إخفاء مادة الكوكايين في مخبأ تم إعداده لغرض التهريب أسفل الحقيبة.

وأضافت الهيئة أنه جرى بعد ضبط الممنوعات إتمام عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبليها داخل المملكة، وبفضل من الله تم ضبط المستقبِل لها داخل المملكة.

مطار الملك خالد
الكوكايين
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أبو عبد الرحمن ✍️
نشكر سعادة الدكتور خالد النمر على توجيهات ونصائح القيمه في وسائل التواصل الإجتماعي وأكثر الله من أمثاله
سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
ابو محمد 😎 ✍️
كيف المحافظ يقول ماهو ارهاب ، ويكمل : يقتلون الناس ويسلبونهم ويحرقون سياراتهم ..!!!.. إذا هذا ماهو ارهاب ، اوصف لنا الإرهاب وعرفه لنا...
ابو حامد
ياقرني يا مطول الغيبات لك وحشه طولت علينا عسى المانع خير...

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