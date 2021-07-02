صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض قبل 70عاما.
وبينت الصورة التي يعود تاريخها إلى1371 هــ 1951 م ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبجانبه الأمير نايف أمير الرياض والأمير نواف أمير الحرس والقصور الملكية.
ولد الملك عبدالله في مدينة الرياض ( 1343هـ ) – ( 1924م ) ونشأ في كنف والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وقد رباه تربية صالحة ، متمسكاً بدين الله ، وأثر فيه والده تأثيراً كبيراًً، فنشأ محباً لوطنه شاعراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومواطنيه.