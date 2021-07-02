نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام

منذ 41 دقيقة
1942
صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام

علي القحطاني (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض قبل 70عاما.

وبينت الصورة التي يعود تاريخها إلى1371 هــ 1951 م ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبجانبه الأمير نايف أمير الرياض والأمير نواف أمير الحرس والقصور الملكية.

ولد الملك عبدالله في مدينة الرياض ( 1343هـ ) – ( 1924م ) ونشأ في كنف والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن وقد رباه تربية صالحة ، متمسكاً بدين الله ، وأثر فيه والده تأثيراً كبيراًً، فنشأ محباً لوطنه شاعراً بالمسؤولية تجاه وطنه ومواطنيه.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز
أمير الرياض
الأمير نواف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
نشكر سعادة الدكتور خالد النمر على توجيهات ونصائح القيمه في وسائل التواصل الإجتماعي وأكثر الله من أمثاله
سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
سيف.
38 سنه وش باقي. متفككه ركبه لازم عكاسه
ابو محمد 😎 ✍️
كيف المحافظ يقول ماهو ارهاب ، ويكمل : يقتلون الناس ويسلبونهم ويحرقون سياراتهم ..!!!.. إذا هذا ماهو ارهاب ، اوصف لنا الإرهاب وعرفه لنا...
ابو حامد
ياقرني يا مطول الغيبات لك وحشه طولت علينا عسى المانع خير...

أخر الأخبار

العين ينفي تعاقده مع الأرجنتيني "كريستيان جوانكا"
العين ينفي تعاقده مع الأرجنتيني "كريستيان جوانكا"
منذ 21 دقيقة 1465
فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم
فلكية جدة: رؤية كوكب الزهرة و عنقود النثرة بسماء المملكة مساء اليوم
منذ 26 دقيقة 1423
الدفاع المدني ينعي "الحريجي" الذي استشهد في حريق الدمام
الدفاع المدني ينعي "الحريجي" الذي استشهد في حريق الدمام
منذ 31 دقيقة 1643
إحباط محاولة تهريب أكثر من "1.7" كيلو جرامًا من الكوكايين في مطار الملك خالد
إحباط محاولة تهريب أكثر من "1.7" كيلو جرامًا من الكوكايين في مطار الملك خالد
منذ 36 دقيقة 1686
صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام
صورة نادرة للملك عبدالله يرافقه أمير الرياض قبل 70 عام
منذ 41 دقيقة 1942
بالفيديو.. عمالة وافدة تمتهن طب الأعشاب وتبيع خلطات "الوهم" للمرضى
بالفيديو.. عمالة وافدة تمتهن طب الأعشاب وتبيع خلطات "الوهم" للمرضى
منذ 51 دقيقة 1811
رجل ينجو من الموت تحت سكة القطار
رجل ينجو من الموت تحت سكة القطار
منذ ساعة 522
كلب ضال يهاجم مسن
كلب ضال يهاجم مسن
منذ ساعة 523
غفوة سائق تنتهي بكارثة
غفوة سائق تنتهي بكارثة
منذ ساعة 503
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1909