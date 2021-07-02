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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

منذ 10 ساعات
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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1500جولة رقابية وتضبط 92 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية

سعيد العجل (صدى):
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 01/يوليو/2021م، 1577 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 92 مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وقالت الأمانة أنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 31 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940.

 

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شر البلية ما يضحك.
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
الكابتن ياسر الشهراني،لا عب يستاهل كل مايقال عنه،ولاعب لاتخجل وانت تدافع عنه،لاعب منظبط،وخلوق،ومالي مركزه وخانته، ماشاء الله تبارك الله عليك ياكابتن ياسر..
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟

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