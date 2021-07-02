نادي الاتحاد يقترب من ضم لاعب الزمالك المصري

نواف السالم (صدى):
اقترب نادي الاتحاد من ضم لاعب وسط الزمالك أحمد سيد زيزو لمدة موسم علي سبيل الإعارة عقب تجديد تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر أن اللاعب تلقى عرضا شفويا من الاتحاد لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، وتم تجديد المفاوضات بين الزمالك والاتحاد واللاعب عقب تجديد تعاقده مع الزمالك.
وأضافت المصادر أن إدارة الزمالك رحبت بإعارة زيزو موسما بمقابل مادي يليق باسم الزمالك واللاعب.
وكانت مصادر قد كشف أن عقده ينتهي بنهاية موسم 2024 ويتضمن شرطا جزائيا إلا إنه رفض الكشف عن حجم الشرط الجزائي الذى تم وضعه فى التعاقد الجديد بين الزمالك وزيزو الذى تم إبرامه فى جلسة جمعت اللجنة المكلفة بإدارة النادى مع والد زيزو واللاعب.