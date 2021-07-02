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نادي الاتحاد يقترب من ضم لاعب الزمالك المصري

منذ ساعة
2016
نادي الاتحاد يقترب من ضم لاعب الزمالك المصري

نواف السالم (صدى):
اقترب نادي الاتحاد من ضم لاعب وسط الزمالك أحمد سيد زيزو لمدة موسم علي سبيل الإعارة عقب تجديد تعاقده مع الزمالك الأسبوع الماضي.

وذكرت مصادر أن اللاعب تلقى عرضا شفويا من الاتحاد لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، وتم تجديد المفاوضات بين الزمالك والاتحاد واللاعب عقب تجديد تعاقده مع الزمالك.

وأضافت المصادر أن إدارة الزمالك رحبت بإعارة زيزو موسما بمقابل مادي يليق باسم الزمالك واللاعب.

وكانت مصادر قد كشف أن عقده ينتهي بنهاية موسم 2024 ويتضمن شرطا جزائيا إلا إنه رفض الكشف عن حجم الشرط الجزائي الذى تم وضعه فى التعاقد الجديد بين الزمالك وزيزو الذى تم إبرامه فى جلسة جمعت اللجنة المكلفة بإدارة النادى مع والد زيزو واللاعب.

الاتحاد
الزمالك
أحمد سيد ريزو

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
المدرب الشافي مدرب وضيع وكاد أن يهبط بالفريق للدرجه الأولى فليذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه لا بد أن يكون المدرب لديه فكر...
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها، نسأل الله أن يعوض عليك،، وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع...
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها، نسأل الله أن يعوض عليك،، وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع...
ع. س. ع
بدئت البكائيات والتملص،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية، ههههههه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قواكم الله

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