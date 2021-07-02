أندرسون تاليسكا: الدوري السعودي أقوى من الصيني

ماجد محمد (صدى):
أشاد نجم نادي النصر الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا بقوة منافسات دوري المحترفين، قائلًا إنه أقوى بكثير من الدوري الصيني.
وقال أندرسون تاليسكا: “الدوري السعودي أقوى بكثير من الدوري الصيني، في الصين هناك ثلاثة أجانب، في المملكة يتواجد سبعة أجانب، وأغلب أجانب الدوري السعودي دوليون ويلعبون مع منتخباتهم"، وفقا لصحيفة UOL Esporte البرازيلية.
أضاف النجم البرازيلي: “يقولون إنني ذهبت إلى المملكة من أجل المال فقط، ولكن ليس فقط لهذا السبب”.
وتابع نجم نادي النصر الجديد : “إذا تلقى لاعب من أوروبا عرضًا للعب في الصين أو أوروبا، فسوف يوافق بالطبع، البعض يرفض، لكن البعض الآخر لا”.
واستكمل : “يقولون دائمًا إن اللاعب الذي يذهب إلى الدوريات العربية يفقد هيبته، الهيبة في الميدان وليس خارجه.. أنت تحقق الألقاب وتسجل الأهداف، هذه هي الهيبة”.
وواصل : “اعتاد زملائي القدامى مثل باولينهو وريناتو أغوستو اللعب في الصين وتم استدعاؤهم إلى المنتخب البرازيلي”.
واختتم "في أوروبا لا يلعبون ثلث ما يلعبه اللاعب الموجود في المملكة لذلك إذا وقَّع لاعب مع نادٍ سعودي، فهذا لأنه يتمتع بالجدارة، وليس لأنه لطيف".