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وفاة أحد رجال الدفاع المدني خلال مشاركته في إخماد حريق بالدمام

منذ ساعة
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وفاة أحد رجال الدفاع المدني خلال مشاركته في إخماد حريق بالدمام

الدمام (صدى):
توفي أحد رجال الدفاع المدني، خلال مشاركته في حريق نشب يوم أمس الخميس في المدينة الصناعية بمدينة الدمام.

قال نافع فهد، زميل الحريجي، لقناة " العربية" : "صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير. توفي بعد مغرب هذا اليوم بعد أن كان ضمن فريق الدعم الذي طلبه الدفاع المدني لإخماد حريق نشب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وأضاف: نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا".

نعى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الشهيد مشعل مطلق الحربي، سائلين له الرحمة والمغفرة.

 

الدفاع المدني
الدمام
المدينة الصناعية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51104
منذ 21 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
المدرب الشافي مدرب وضيع وكاد أن يهبط بالفريق للدرجه الأولى فليذهب إلى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه لا بد أن يكون المدرب لديه فكر...
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها، نسأل الله أن يعوض عليك،، وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع...
واضح*** وصريح***
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها، نسأل الله أن يعوض عليك،، وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع...
ع. س. ع
بدئت البكائيات والتملص،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية والخرقة سهلة علية، ههههههه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
قواكم الله

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