وفاة أحد رجال الدفاع المدني خلال مشاركته في إخماد حريق بالدمام

الدمام (صدى):
توفي أحد رجال الدفاع المدني، خلال مشاركته في حريق نشب يوم أمس الخميس في المدينة الصناعية بمدينة الدمام.
قال نافع فهد، زميل الحريجي، لقناة " العربية" : "صديقي مشعل كان شخصية مميزة ونادرة ومحبة للخير. توفي بعد مغرب هذا اليوم بعد أن كان ضمن فريق الدعم الذي طلبه الدفاع المدني لإخماد حريق نشب في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.
وأضاف: نحن رجال الدفاع المدني نصدق مع الله ونخدم وطننا، وكل حريق نباشر بإخماده، لا نعلم هل نعود منه أو لا".
نعى عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الشهيد مشعل مطلق الحربي، سائلين له الرحمة والمغفرة.