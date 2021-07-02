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أشياء وضعها على الوجه يشكل خطرًا منها "العسل"

منذ ساعة
1757
أشياء وضعها على الوجه يشكل خطرًا منها "العسل"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن منتجات لا يجب وضعها على الوجه أبدا منها بيروكسيد الهيدروجين حيث يستخدم لإزالة البكتيريا الموجودة بالوجه.

ويساهم في تدمير خلايا الجلد، وخاصة الليفية التي تعزز من القدرة على التئام الجروح وتكوين الأنسجة الجديدة.

وأكد الخبراء أنه ليس بالخيار الجيد لتنظيف جروح الجلد؛ لأنه يُسبب تهيج البشرة واحمرارها، لذلك يُفضل غسل الوجه بالماء والصابون.

وحذر الخبراء من استخدام مزيلات العرق حيث يلجأ بعض الأشخاص لوضع منتجات إزالة العرق على الوجه، خاصة فوق الحواجب والوجنتين؛ ظنا منهم أن هذا سيمنع جلدهم من التعرق، ولكن هذا الإجراء يسبب انسداد المسام والإصابة بردود أفعال تحسسية غير مرغوب فيها.

وكشفت عدة دراسات أن فعالية العسل في تنظيف البشرة والقضاء على الالتهابات ليس أقوى من فاعلية الصابون المضاد للبكتيريا، ولكن إذا كنت ترغب في تطبيق العسل على الوجه للتخلص من المشكلات الجلدية كالالتهابات وحب الشباب فإن عسل المانوكا بتصنيف 10 UMF هو الخيار الأمثل.

العسل
الوجه
البكتيريا
بيروكسيد الهيدروجين

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واضح*** وصريح***
شر البلية ما يضحك.
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
الكابتن ياسر الشهراني،لا عب يستاهل كل مايقال عنه،ولاعب لاتخجل وانت تدافع عنه،لاعب منظبط،وخلوق،ومالي مركزه وخانته، ماشاء الله تبارك الله عليك ياكابتن ياسر..
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟

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