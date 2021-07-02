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تفاصيل مثيرة عن رشاش أشهر قاطع طريق في المملكة

منذ 20 دقيقة
1636
تفاصيل مثيرة عن رشاش أشهر قاطع طريق في المملكة

الرياض (صدى):
كشف شهود عيان معلومات مثيرة عن عصابة "رشاش العتيبي" الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين مدن المملكة بمعاونة مجموعة من اللصوص.

وقال أحد المجني عليهم، عبد الله التميمي، إنه شاهد ذات مرة في سفره حادثاً مروريا فتوقف ليفاجأ برشاش وعصابته الذين قاموا بأخذ المفتاح منه وتفجير سيارته بعد الاستيلاء على ما بها من نقود.

وأضاف التميمي أنه نجا من الموت بعد إطلاق الرصاص عليه، حيث مرت الرصاصة بجانبه، مشيرا إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز حينما كان أميرا للرياض في ذلك الوقت، كلف محافظ المجمعة سابقاً، حمد الخثلان بتولي قضية رشاش وعصابته.

وأكد أن رشاش وعصابته لم يكن لديهم أي أهداف، وأعمالهم عشوائية غرضها السرقة والنهب، حيث دأبوا على تنفيذ أعمالهم ليلا على ضوء القمر.

وأوضح صديق رشاش في ذلك الوقت، ويُدعى "سعود"، "أتمنى ألا يمر علي ولا على شباب أمة محمد مثل ذلك الوقت العصيب"، مستعرضا المعاناة التي عاشها في التنقل من مكان لآخر ليحافظ على حياته.

المملكة
قاطع طريق
رشاش العتيبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو حمد
والله الأم تستاهل كل خير لكن مشاهير السوشل ميديا الكذابين اللي يتفاخرون على الناس المساكين اللي ما عندهم حق فواتير الكهربا
فيصل
ماشاء الله الصورة جدا جميله
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
إبن سمومة
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

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