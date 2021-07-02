نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية

منذ ساعة
976
1
أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على قتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، ومحاولة التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها بمصر، وذلك إرضاء لزوجته الثانية.

تفصيلا، انهال أب بقطعة حديدية على ابنته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأراد إخفاء جريمته فقرر مع الزوجة الثانية تغسيلها وتكفينها سرا كي لا يفضح سره، ولكن بلاغ زوجته الأولى والدة المجنى عليها بعدما حاولت الاتصال بابنتها ولم ترد، كشف الأمر، وتمكنت قوة من مباحث الشرطة من ضبطه.

وقال والد الطفلة أن الأخيرة كانت دائمة الشجار في المنزل ومع الجيران، وذلك بتحريض من زوجته الأولى التي طلقها منذ سنوات وهو ما دفعه إلى قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بعد تغسيلها.

قتل
الزوجة الثانية
الطالبة

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8286
منذ 9 دقائق
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم أصلح أحوال المسلمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شر البلية ما يضحك.
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
الكابتن ياسر الشهراني،لا عب يستاهل كل مايقال عنه،ولاعب لاتخجل وانت تدافع عنه،لاعب منظبط،وخلوق،ومالي مركزه وخانته، ماشاء الله تبارك الله عليك ياكابتن ياسر..
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة شاب هزم "السرطان" ويمارس عدة رياضات بقدم واحدة
بالفيديو.. قصة شاب هزم "السرطان" ويمارس عدة رياضات بقدم واحدة
منذ 18 دقيقة 1411
بالفيديو.. العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز برنامج الفحص المهني
بالفيديو.. العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز برنامج الفحص المهني
منذ 23 دقيقة 1466
الموارد البشرية: الحراسات الأمنية من المهن «المسعودة»
الموارد البشرية: الحراسات الأمنية من المهن «المسعودة»
منذ 42 دقيقة 1805
سائق يقتل سيدة عقب التعدي عليها ويلقي بها في إحدى الطرق
سائق يقتل سيدة عقب التعدي عليها ويلقي بها في إحدى الطرق
منذ 47 دقيقة 919
بينها وبين الموت لحظات
بينها وبين الموت لحظات
منذ 56 دقيقة 554
قرد يثير رعب المارة
قرد يثير رعب المارة
منذ 56 دقيقة 521
خوف شرطي من أرنب !
خوف شرطي من أرنب !
منذ 57 دقيقة 663
أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية
أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية
منذ ساعة 976
أندرسون تاليسكا: الدوري السعودي أقوى من الصيني
أندرسون تاليسكا: الدوري السعودي أقوى من الصيني
منذ ساعة 2138
صاعقة تحرق منزل
صاعقة تحرق منزل
منذ ساعة 650