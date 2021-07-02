أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على قتل ابنته الطالبة في المرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، ومحاولة التخلص من جثتها عن طريق تغسيلها ودفنها بمصر، وذلك إرضاء لزوجته الثانية.
تفصيلا، انهال أب بقطعة حديدية على ابنته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأراد إخفاء جريمته فقرر مع الزوجة الثانية تغسيلها وتكفينها سرا كي لا يفضح سره، ولكن بلاغ زوجته الأولى والدة المجنى عليها بعدما حاولت الاتصال بابنتها ولم ترد، كشف الأمر، وتمكنت قوة من مباحث الشرطة من ضبطه.
وقال والد الطفلة أن الأخيرة كانت دائمة الشجار في المنزل ومع الجيران، وذلك بتحريض من زوجته الأولى التي طلقها منذ سنوات وهو ما دفعه إلى قتلها ومحاولة التخلص من جثتها بعد تغسيلها.