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الكشف عن ممتلكات " حسن راتب " المتهم في قضية الآثار

منذ 24 دقيقة
1536
الكشف عن ممتلكات " حسن راتب " المتهم في قضية الآثار

القاهرة (صدى):
قررت محكمة الاستئناف في مصر، الأربعاء، التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب وأسرته بعد اتهامهم في قضية الآثار

وكشفت وسائل الإعلام المصرية عن ممتلكات رجل الأعمال المتهم في قضية "الجن والعفاريت"، حيث يمتلك شركة سما سيناء للاستثمار- ومصنع سيناء للأسمنت الأبيض- وجامعة سيناء التي شارك في تأسيسها.

كما ترأس مؤسسة سما للتنمية الاجتماعية- ومؤسس سيناء للتنمية الاجتماعية- كما عين رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الأسمنت الإسبانية المصرية "سبيجيكو"، منذ 2019- وشريكا ورئيسا لمجلس إدارة شركة الغامدي في السعودية.

في حين قال شقيق النائب علاء حسانين خلال التحقيقات، إن المعدات التي استخدمها شقيقه في عمليات البحث والتنقيب عن الآثار، كان يدفع ثمنها حسن راتب، وآخر جهاز استخدمه في تلك العمليات يبلغ سعره نحو 3 ملايين جنيه.

وأضاف أنه جلب أغلي أنواع البخور من المغرب، وكان يسافر كل شهر ويدفع أموالا طائلة في الحصول على البخور تقدر بنحو مليون جنيه مع كل عملية تنقيب، لتساعده في عمليات البحث وانهما منذ 5 سنوات يعملان في التنقيب عن الآثار.

 

المغرب
الآثار
حسن راتب
الجن والعفاريت

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو حمد
والله الأم تستاهل كل خير لكن مشاهير السوشل ميديا الكذابين اللي يتفاخرون على الناس المساكين اللي ما عندهم حق فواتير الكهربا
فيصل
ماشاء الله الصورة جدا جميله
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
إبن سمومة
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

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