نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القيادة تهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

منذ ساعة
1792
القيادة تهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إليكساندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

خادم الحرمين
ولي العهد
القيادة
بيلاروس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو حمد
والله الأم تستاهل كل خير لكن مشاهير السوشل ميديا الكذابين اللي يتفاخرون على الناس المساكين اللي ما عندهم حق فواتير الكهربا
فيصل
ماشاء الله الصورة جدا جميله
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
إبن سمومة
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

أخر الأخبار

الكشف عن ممتلكات " حسن راتب " المتهم في قضية الآثار
الكشف عن ممتلكات " حسن راتب " المتهم في قضية الآثار
منذ 24 دقيقة 1526
النمر يحذر من التدخين والشاهي الحار: "يرفعان درجة حرارة الجسم"
النمر يحذر من التدخين والشاهي الحار: "يرفعان درجة حرارة الجسم"
منذ 30 دقيقة 1494
"الحج والعمرة" تكمل منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة
"الحج والعمرة" تكمل منظومة تحويل مؤسسات أرباب الطوافة إلى شركات مساهمة
منذ 39 دقيقة 1544
بالفيديو.. ترامب يتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024
بالفيديو.. ترامب يتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024
منذ 49 دقيقة 1896
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشباب يقلدون برنامج الحصن بطريقة طريفة ويعلق: "مطلوب"
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشباب يقلدون برنامج الحصن بطريقة طريفة ويعلق: "مطلوب"
منذ ساعة 2520
القيادة تهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده
منذ ساعة 1792
هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي
هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي
منذ ساعة 1014
واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
منذ ساعتين 2133
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
منذ ساعتين 1645
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
منذ ساعتين 2257