بالفيديو.. ترامب يتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات 2024

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه اتخذ قرارا للترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 2024.
وجاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، حيث سأل المذيع شون هانيتي ترامب: "لن تجيب ، لكن علي أن أسأل.. هل اتخذت قرارا حول عملية الترشح للانتخابات مرة أخرى؟ أين أنت في هذه العملية.. دعني أسألك هل اتخذت قرارك؟".
فأجاب ترامب قائلا: "نعم"، حيث قال له هانيتي: "إذا تقدمت إلى الأمام، فأنت تعلم مدى صعوبة ذلك، لكن يبدو أنك مستعد للانخراط من جديد في تلك المعركة".
ورد ترامب، قائلا: "لا أريد ذلك (المعركة) لكن يجب علينا أن نعتني بهذا البلد. لا أريد ذلك، هل هذا ممتع؟ القتال باستمرار؟ القتال دائما؟".