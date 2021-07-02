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تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشباب يقلدون برنامج الحصن بطريقة طريفة ويعلق: "مطلوب"

منذ ساعة
2520
تركي آل الشيخ ينشر فيديو لشباب يقلدون برنامج الحصن بطريقة طريفة ويعلق: "مطلوب"

علي القحطاني (صدى):
نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يقلدون مغامرات برنامج الحصن الشهير، معلقاً عليه بعبارته الشهيرة "مطلوب".

وظهر في الفيديو مجموعة من الشباب يحملون لوح خشبي وسط حمام سباحة وفوقه مسن يحاول عبوره وسط محاولات العديد من الشبان تعطيله عن الفوز بالمسابقة.

يذكر أن "الحصن" هو برنامج مسابقات ترفيهي ياباني شهير أقيم لأول مرة عام 1986؛ حيث استمر إلى 1990 وعُرض على جزأين وشارك فيه الآلاف من اليابان وحظي بمشاهدات وشعبية كبيرة في كل أنحاء العالم.

اليابان
تركي آل الشيخ
الحصن
برنامج الحسن

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو حمد
والله الأم تستاهل كل خير لكن مشاهير السوشل ميديا الكذابين اللي يتفاخرون على الناس المساكين اللي ما عندهم حق فواتير الكهربا
فيصل
ماشاء الله الصورة جدا جميله
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
واضح*** وصريح***
يمنى ماتقواها صافحها، إنّ الشجاع هو الجبان عن الأذى.. وأرى الجريء على الشرور جباناً..
إبن سمومة
على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام.

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