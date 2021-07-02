نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي

منذ 34 دقيقة
595
هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي

القاهرة (صدى):
حرصت الفنانة هالة صدقي على الاحتفال بالحكم الصادر ضد زوجها سامح سامي بالحبس مدة 30 يوماً لامتناعه عن دفع مصاريف المدرسة لولديه، وتقدر بحوالي مليون ومائة ألف جنيه.

ونشرت الفنانة المصرية صورة لها عبر موقع "انستغرام" وهي ترتدي ملابس هندية بصحبة النجم العالمي بول أنكا,وعلّقت: "احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة... لا يزال يبحث عن بيت أطيعه فيه".

وعلق زوج الفنانة المصرية على القرار الصادر معبرا عن استيائه من ذلك، واتهمها بالكذب وتضليل الرأي العام، مستنكراً وجود مصاريف دراسية بالملايين.

وتساءل: "هل هناك زوجة في مصر حصلت على مصاريف مدارس بهذه الملايين؟ وإذا كنت رجلاً قوياً وعندي ملايين فلماذا تقولين للرأي العام إنني لا أملك شيئاً؟" أليست هالة صدقي التي تحدثت في برنامج عمرو الليثي، وقالت إنها لا تريد مني شيئاً: "فقط يتركنا في حالنا"، وأنتِ رافعة عليّ قضايا بملايين الجنيهات.

وأضاف" إلى متى ستظلين تكذبين وتضللين الرأي العام؟ من يتحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور؟إلى متى؟ حاولت أن يذهب كل منا في حال سبيله دون مشاكل وأنت مصرة عليها".

مصر
قضية
فن
محكمة
زوجة
هالة صدقي
احتفال هندي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
هذولا اقباط يعني نصارى .... احنا وش دخلنا فيهم وفي مشاكلهم .
واضح*** وصريح***
رأي يحاكي واقع قد يغضب البعض،وهوه فعلا حاصل و صاير في رياضتنا وملاعبنا ومن صنع هذا هو بعض إعلامنا وصحفنا مع الأسف الشديد، وهو...
خالد
سلق النسويات والهدف نشر التبرج والسفاله بين الفتيات السعوديات
ابو محمد 😎 ✍️
ياحسرة امه عليه ، صاروخ عابر للجدران العامره ..
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله مادرينا عنها ..

أخر الأخبار

هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي
هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي
منذ 34 دقيقة 595
واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
منذ ساعة 1957
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
منذ ساعة 1591
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
منذ ساعة 2069
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون
منذ ساعة 2772
فوائد " ورق الغار " لمرضى السكري
فوائد " ورق الغار " لمرضى السكري
منذ ساعتين 1950
انقطاع الكهرباء في جميع محافظات العراق
انقطاع الكهرباء في جميع محافظات العراق
منذ ساعتين 2098
عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع
عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع
منذ ساعتين 1267
مواصفات وأسعار سيارة نيسان صني 2021
مواصفات وأسعار سيارة نيسان صني 2021
منذ ساعتين 1881
نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر عند المشي
نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر عند المشي
منذ ساعتين 1922