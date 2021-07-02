هالة صدقي تستقبل الحكم على زوجها باحتفال هندي

القاهرة (صدى):
حرصت الفنانة هالة صدقي على الاحتفال بالحكم الصادر ضد زوجها سامح سامي بالحبس مدة 30 يوماً لامتناعه عن دفع مصاريف المدرسة لولديه، وتقدر بحوالي مليون ومائة ألف جنيه.
ونشرت الفنانة المصرية صورة لها عبر موقع "انستغرام" وهي ترتدي ملابس هندية بصحبة النجم العالمي بول أنكا,وعلّقت: "احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء، وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة... لا يزال يبحث عن بيت أطيعه فيه".
وعلق زوج الفنانة المصرية على القرار الصادر معبرا عن استيائه من ذلك، واتهمها بالكذب وتضليل الرأي العام، مستنكراً وجود مصاريف دراسية بالملايين.
وتساءل: "هل هناك زوجة في مصر حصلت على مصاريف مدارس بهذه الملايين؟ وإذا كنت رجلاً قوياً وعندي ملايين فلماذا تقولين للرأي العام إنني لا أملك شيئاً؟" أليست هالة صدقي التي تحدثت في برنامج عمرو الليثي، وقالت إنها لا تريد مني شيئاً: "فقط يتركنا في حالنا"، وأنتِ رافعة عليّ قضايا بملايين الجنيهات.
وأضاف" إلى متى ستظلين تكذبين وتضللين الرأي العام؟ من يتحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور؟إلى متى؟ حاولت أن يذهب كل منا في حال سبيله دون مشاكل وأنت مصرة عليها".