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حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى

منذ ساعة
1591
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى

واشنطن (صدى):
قررت امرأة حامل "في الخامس" أن تتحدى الجميع وتشارك في سباق ألعاب القوى.

واحتلت العداءة الأميركية ليندسي فلاك المركز الأخير في سباق 800 متر في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

وقالت العداءة إنها كانت تفكر في الحمل والإنجاب وتكوين أسرة، ولكنها قبل ذلك وضعت لنفسها هدفا بأن تبذل كل جهدها في التمرينات للحصول على فرصة بخوض أولمبياد طوكيو في العام الماضي لتكون فرصتها الأخيرة قبل البدء بتكوين أسرة.

أصرت فلاك على المشاركة في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، لتكون مشاركتها الرياضية الاحترافية الأخيرة.

وأشارت إلى أنها بعد القرار، استشارت العداءة الطبيب، الذي سمح لها بالتمرين والمشاركة في التصفيات، بشرط أن تنتبه لأي إشارات أو أعراض طبية مفاجئة خلال التمرين.

وشاركت فلاك في السباق، قائلة إنها كانت "مدركة أنها ليست بكامل قوتها كما كانت"، ولكن كانت تريد أن توصل رسالة للنساء بأنه يمكنهن فعل أي شيء.

حامل
سباق
سباق القوة

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
هذولا اقباط يعني نصارى .... احنا وش دخلنا فيهم وفي مشاكلهم .
واضح*** وصريح***
رأي يحاكي واقع قد يغضب البعض،وهوه فعلا حاصل و صاير في رياضتنا وملاعبنا ومن صنع هذا هو بعض إعلامنا وصحفنا مع الأسف الشديد، وهو...
خالد
سلق النسويات والهدف نشر التبرج والسفاله بين الفتيات السعوديات
ابو محمد 😎 ✍️
ياحسرة امه عليه ، صاروخ عابر للجدران العامره ..
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله مادرينا عنها ..

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