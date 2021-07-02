واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة

وكالات (صدى):
أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة يترقبها الكثيرون، وهي مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري "واتساب" لمرة واحدة، ولا تزال الخدمة الجديدة في مرحلة الاختبار حتى الآن.
وتسمح الخاصية الجديدة باختصار للصور والفيديوهات بأن تختفي من تلقاء نفسها لدى المستقبل في "واتساب" بعد فترة وجيزة من الزمن، وشرط ذلك أن يشاهدها المستقبل لمرة واحدة فقط.
ويمكن تشغيل الخدمة الجديدة عبر الذهاب إلى "الإعدادات" (settings)، حيث ستكون هناك خدمة المشاهدة لمرة واحدة باسم "view once"،وهذا يعني أن المستخدم المستقبل سيرى الصور والفيديوهات لمرة واحدة، وستختفي من سجل الدردشة، بحسب موقع "WABetaInfo" التقني.
وعند القيام بتحميل الصور والفيديوهات على التطبيق تمهيدا لنشرها، على المستخدم المرسل اختيا زر جديد يظهر بجانب مربع نص الكتابة، وشكل الرمز يأتي على صورة الرقم "1" محاطا بحلقة.