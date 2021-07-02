توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

وكالات (صدى):
حافظ النفط على مكاسبه، بعد أن أدى عدم توافق داخل "أوبك+" إلى تأخير اتخاذ قرار رفع مستويات الإنتاج، وسط توقعات بارتفاع تضخمي في الأسعار إذا لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى اتفاق.
وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 75 دولارًا بعد أن قفزت بنسبة 2.4% يوم أمس الخميس، فيما قلص الفجوة بينه وبين خام برنت القياسي العالمي الذي يتداول عند نفس المستويات.
وقرر تحالف "أوبك+" تأجيل اتخاذ قرار بشأن الإنتاج بعد أن عارضت الإمارات العربية المتحدة الصفقة، وقد يؤدي الخلاف في النهاية إلى عدم زيادة "أوبك+" للإمدادات، وبدا أن التحالف لديه اتفاق من حيث المبدأ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر، لتلبية الطلب المتزايد مع تعافي الاقتصادات من الوباء.وفق ما نقلته "بلومبرغ".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+" مجددًا اليوم الجمعة، حيث تبقى السوق في حالة من عدم اليقين، وإذا لم تتمكن "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق، فهذا يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.