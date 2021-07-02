نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

منذ ساعة
1984
1
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"

وكالات (صدى):
حافظ النفط على مكاسبه، بعد أن أدى عدم توافق داخل "أوبك+" إلى تأخير اتخاذ قرار رفع مستويات الإنتاج، وسط توقعات بارتفاع تضخمي في الأسعار إذا لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى اتفاق.

وتم تداول العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك فوق 75 دولارًا بعد أن قفزت بنسبة 2.4% يوم أمس الخميس، فيما قلص الفجوة بينه وبين خام برنت القياسي العالمي الذي يتداول عند نفس المستويات.

وقرر تحالف "أوبك+" تأجيل اتخاذ قرار بشأن الإنتاج بعد أن عارضت الإمارات العربية المتحدة الصفقة، وقد يؤدي الخلاف في النهاية إلى عدم زيادة "أوبك+" للإمدادات، وبدا أن التحالف لديه اتفاق من حيث المبدأ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر، لتلبية الطلب المتزايد مع تعافي الاقتصادات من الوباء.وفق ما نقلته "بلومبرغ".

ومن المقرر أن يجتمع وزراء "أوبك+" مجددًا اليوم الجمعة، حيث تبقى السوق في حالة من عدم اليقين، وإذا لم تتمكن "أوبك+" من التوصل إلى اتفاق، فهذا يزيد من احتمالية ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي.

أسعار النفط
اجتماع أوبك
رفع مستويات الإنتاج

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130033
منذ 20 دقيقة
يكون خير ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياحسرة امه عليه ، صاروخ عابر للجدران العامره ..
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله مادرينا عنها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. قالوا // المغصوبه ماتدرّْ ..
ابو محمد 😎 ✍️
معلومات طيبه ..

أخر الأخبار

واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
واتساب يطلق خدمة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة
منذ 48 دقيقة 1808
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
حامل "في الخامس" تشارك في سباق ألعاب القوى
منذ 53 دقيقة 1555
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
توقعات بإرتفاع تضخمي في أسعار النفط مع تأجيل اجتماع "أوبك+"
منذ ساعة 1984
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون
بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم من يرغب بالأضحية وعليه ديون
منذ ساعة 2448
فوائد " ورق الغار " لمرضى السكري
فوائد " ورق الغار " لمرضى السكري
منذ ساعة 1838
انقطاع الكهرباء في جميع محافظات العراق
انقطاع الكهرباء في جميع محافظات العراق
منذ ساعة 2058
عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع
عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع
منذ ساعة 1167
مواصفات وأسعار سيارة نيسان صني 2021
مواصفات وأسعار سيارة نيسان صني 2021
منذ ساعتين 1820
نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر عند المشي
نصائح للتخلص من آلام أسفل الظهر عند المشي
منذ ساعتين 1835
«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»
«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»
منذ ساعتين 1882