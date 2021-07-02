مواصفات وأسعار سيارة نيسان صني 2021

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تنتمي السيارة نيسان صني موديل 2021، إلى فئة السيدان وتأتي عبر 4 فئات من التجهيزات، قد تختلف من الناحية الفنية و ناقل الحركة، و بين الكماليات الخاصة بكل فئة.
تتميز السيارة نيسان صني موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 108 حصان، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال خاص بالفئة الاولى فقط، و الاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات للثلاث فئات الاخرى.
و تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر، و من خلال القدرات الفنية للسيارة يمكنها أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فقترة زمنية مدتها 15.5 ثانية، وتتمتع السيارة بمصابيح أمامية كبيرة مع لمسات انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم بشكبات سوداء متعددة المقاطع، و مرايات كهربائية ذات اشارات ضوئية، و سبويلر خلفي مع الفئة الثالثة و الرابعة، إلى جانب جنوط معدنية متعددة الاضلاع، و مستشعرات ركن خلفية.
كما تبلغ أسعار فئات نيسان صني موديل 2021
الفئة الأولى مانيوال بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 185 ألف جنيه مصري.
الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 206 ألف جنيه مصري
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل MIDLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 219.500 جنيه مصري
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SUPER SALOON 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 230.500 جنيه مصري