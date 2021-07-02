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عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع

منذ 52 دقيقة
779
عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع

القاهرة (صدى):
ارتكب عامل جريمة بشعة، حيث قام بتهشيم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع في الجيزة بمصر، ثم توجه إلى مركز شرطة وأبلغ انه قتل شقيقه.

تفصيلا، انهال عامل زراعي على رأس شقيقه البالغ من العمر 56 سنة والذي يعمل فني بهيئة السكة الحديد عدة مرات بحجر فهشم رأسه وسط الشارع .

واعترف المتهم أمام الجهات الأمنية انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجر وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.

وقال الشقيق الثالث للمتهم والمجني عليه والذي قرر أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج .

السكة الحديد
الجيزة
حجر
هشام رأس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
افااا فيل واحد شرد الملوووك ....!! .. يافشلتكم وفضيحتكم بين قطعاان السفاناااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيا الله الشيخ ، صب قهوه ياولد وقرب القدوع ، هلاااا باالشيخ عطران ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر الحذر ..

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