عامل هشم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع

القاهرة (صدى):
ارتكب عامل جريمة بشعة، حيث قام بتهشيم رأس شقيقه بحجر وتركه غارقا في دمه وسط الشارع في الجيزة بمصر، ثم توجه إلى مركز شرطة وأبلغ انه قتل شقيقه.
تفصيلا، انهال عامل زراعي على رأس شقيقه البالغ من العمر 56 سنة والذي يعمل فني بهيئة السكة الحديد عدة مرات بحجر فهشم رأسه وسط الشارع .
واعترف المتهم أمام الجهات الأمنية انه أصيب بحالة من الغضب بسبب متابعة شقيقه المجني عليه له بشكل دائم وتتبعه في كل مكان علاوة على نهره لخروجه من المنزل بمفرده ويوم الجريمة عندما خرج المجني عليه خلفه نشبت بينهما مشادة كلامية وتشاجرا على الطريق فحمل حجر وهشم رأس شقيقه به وتركه غارقا في دمائه على الطريق.
وقال الشقيق الثالث للمتهم والمجني عليه والذي قرر أن شقيقه المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان يعالج بمستشفي نفسي ومتوقف عن تلقي العلاج .