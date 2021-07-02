فوائد " ورق الغار " لمرضى السكري

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر ورق الغار من الأشجار العطرية دائمة الخضرة، حيث يحتوي على المركّبات المشتقّة من النباتات والفيتامينات والمعادن التي توفّر مجموعة من المزايا.
ويفيد ورق الغار مرضى السكري بشكل كبير؛ لأنه ينظّم الإنسولين في الجسم، ويساهم في خفض الكولسترول في الدم.
كما يحتوي على مادة مسيلة مفيدة جداً للذين يعانون من أمراض في القلب، ومفيدة جداً للتخلص من عسر الهضم وتنظيم الدورة الشهرية، والعديد من الفوائد الأخرى.
وتستخدم أوراق الغار كمخفّف للألم، فالزيت المستخرج من ورق الغار له خصائص مضادّة للالتهابات، حيث يساعد على تخفيف الألم الناتج عن الالتواء والتهاب المفاصل والروماتيزم.
ويمكت الحصول على أسنان بيضاء وناصعة، عند تطبيق ورق الغار المجفف على فرشاة الأسنان، وفرك الأسنان بها، ومن ثم تكرار ذلك مرة واحدة كل 3 أيام؛ للحصول على أسنان بيضاء وناصعة.
ويعتبر علاجاً جيداً للمساعدة على التئام الجروح، حيث يستخدم من قبل المعالجين بالأعشاب لعلاج لدغات الأفاعي ولسعات الحشرات وتخفيف الجروح والكدمات.