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المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

منذ 23 دقيقة
1440
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد ، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المدينة المنورة
حالة الطقس

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ابو محمد 😎 ✍️
افااا فيل واحد شرد الملوووك ....!! .. يافشلتكم وفضيحتكم بين قطعاان السفاناااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيا الله الشيخ ، صب قهوه ياولد وقرب القدوع ، هلاااا باالشيخ عطران ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر الحذر ..
ابو عمار
البندق منتهي تاريخها
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل

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