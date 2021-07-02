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أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة

منذ 51 دقيقة
1475
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4٫44106، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22514

- الدولار: 3٫75029، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26665

- درهم إماراتي: 1٫02099، مقابل الريال الواحد 0٫97944

- ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72817

- دينار أردني: 5٫28962، مقابل الريال الواحد 0٫18905

- دينار كويتي: 12٫45113 مقابل الريال الواحد 0٫08033

- دينار بحريني: 9٫94817، مقابل الريال الواحد 0٫10053

- الريال القطري: 1٫03002، مقابل الريال الواحد 0٫97086

-الدرهم المغربي: 0٫41971 مقابل الريال الواحد 2٫38262

- الجنيه المصري: 0٫23896، مقابل الريال الواحد 4٫18488

 

 

المملكة
الدولار
الريال
أسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فضاوه
ابو عمار
معليش الصبر زين
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
ابو عمار
فكره مو بطاله
ابو عمار
كفو ما شاء الله عليها يبدو ان الزوج مدربها جيدا

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