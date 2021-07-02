أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫44106، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22514
- الدولار: 3٫75029، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26665
- درهم إماراتي: 1٫02099، مقابل الريال الواحد 0٫97944
- ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72817
- دينار أردني: 5٫28962، مقابل الريال الواحد 0٫18905
- دينار كويتي: 12٫45113 مقابل الريال الواحد 0٫08033
- دينار بحريني: 9٫94817، مقابل الريال الواحد 0٫10053
- الريال القطري: 1٫03002، مقابل الريال الواحد 0٫97086
-الدرهم المغربي: 0٫41971 مقابل الريال الواحد 2٫38262
- الجنيه المصري: 0٫23896، مقابل الريال الواحد 4٫18488