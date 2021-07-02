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البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ ساعة
1518
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشف البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أول تخطيط التسويق والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو أي مجال ذي الصلة، أخصائي أول المحتوى الإبداعي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم، الإنتاج السينمائي، وسائل الإعلام الرقمية)، أو المجالات ذات الصلة.

وتشمل الوظائف: أخصائي أول الاتصال التنفيذي والتحرير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، الاتصالات)، أو أي مجال ذي الصلة، بينما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2021م، وذلك عبر الدخول إلى موقع البنك الإسلامي للتنمية من هنـــــــــــــــا 

 

 

وظائف
جدة
البنك الإسلامي للتنمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فضاوه
ابو عمار
معليش الصبر زين
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
ابو عمار
فكره مو بطاله
ابو عمار
كفو ما شاء الله عليها يبدو ان الزوج مدربها جيدا

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