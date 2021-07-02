أضرار صحية خطيرة نتيجة عدم شرب الماء عند ممارسة الرياضة

أميرة خالد (صدى):
حذر استشاري التأهيل الطبي والطب الرياضي، الدكتور هاشم السباعي، من خطورة عدم شرب كميات مناسبة من الماء خلال ممارسة الرياضة.
وأكد الدكتور هاشم السباعي، إن هناك 10 من الأعراض والمُضاعفات الناتجة عن قلة استهلاك الماء عند ممارسة الرياضة، من بينها التسبب في نقص الدم، فضلًا عن تسارع نبضات القلب، وكثرة الإصابات العضلية والأربطة والأوتار، بحسب "سبق".
وأوضح استشاري التأهيل الطبي، أن من بين المضاعفات الإصابة بالاحتقان واحتباس الماء بالمفاصل، والجفاف والإمساك وعسر الهضم، وإحساس دائم بالتعب، وآلام وتشنجات بالعضلات والعظام والمفاصل.
وتتضمن المضاعفات كثرة الإصابات بالأمراض الموسمية، والإرهاق المستمر والكسل والخمول؛ بسبب ضعف الدورة الدموية وقلة الأوكسجين، وقلة كمية التعرق أثناء ممارسة الرياضة وارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، وكثرة الإصابات أثناء التمرين والمباريات.