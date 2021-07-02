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خالد أبو غانم : مدرب المنتخب لا يرى إلا ياسر الشهراني
منذ 4 ساعات
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
يبدو ان مي طالعه من ورشة السمكره لانها تغيرت كثير في الشكل
ابو عمار
المفروض انك سألت البنات هل استعملو بريدك الاكتروني قبل ان تتعامل مع الرساله .
علويه الحامد
كاشير
سعودي مخضرم
من قالك انه كبير الا سربوت مقطع اربع خريج كابريهات مصر ومعروف هالشي واللي مايعرف تركي وناسه يتابع ردوده بتويتر قبل تعيينه بالحكومه كلها...
برق امصحا
يا شين السرج على البقرة ههههههههههه
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