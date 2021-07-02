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خالد أبو غانم : الإعلام قد يصنع نجم ويحوله لأسطورة
منذ 8 ساعات
848
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التعليقات
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13534
منذ 3 دقائق
رأي يحاكي واقع قد يغضب البعض،وهوه فعلا حاصل و صاير في رياضتنا وملاعبنا ومن صنع هذا هو بعض إعلامنا وصحفنا مع الأسف الشديد،
وهو أن يجعل من النجم أسطورة..
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
رأي يحاكي واقع قد يغضب البعض،وهوه فعلا حاصل و صاير في رياضتنا وملاعبنا ومن صنع هذا هو بعض إعلامنا وصحفنا مع الأسف الشديد، وهو...
خالد
سلق النسويات والهدف نشر التبرج والسفاله بين الفتيات السعوديات
ابو محمد 😎 ✍️
ياحسرة امه عليه ، صاروخ عابر للجدران العامره ..
عنتر فاضي جيبه
الحمدلله مادرينا عنها ..
ابو محمد 😎 ✍️
يكون خير ..
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