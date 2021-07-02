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شركة النهدي تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

منذ 8 دقائق
1212
شركة النهدي تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مخاطر وحوكمة تقنية المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مشرف السلامة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2021م، لافتة إلى أن التقديم عبر الدخول إلى موقع شركة النهدي الطبية للتوظيف من هــــــــــــــنا

 

 

وظائف
جدة
الرياض
شركة النهدي الطبية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يبدو ان مي طالعه من ورشة السمكره لانها تغيرت كثير في الشكل
ابو عمار
المفروض انك سألت البنات هل استعملو بريدك الاكتروني قبل ان تتعامل مع الرساله .
علويه الحامد
كاشير
سعودي مخضرم
من قالك انه كبير الا سربوت مقطع اربع خريج كابريهات مصر ومعروف هالشي واللي مايعرف تركي وناسه يتابع ردوده بتويتر قبل تعيينه بالحكومه كلها...
برق امصحا
يا شين السرج على البقرة ههههههههههه

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