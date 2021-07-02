شركة النهدي تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مخاطر وحوكمة تقنية المعلومات (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال آخر ذي الصلة، مشرف السلامة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو المجالات ذات الصلة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 يوليو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2021م، لافتة إلى أن التقديم عبر الدخول إلى موقع شركة النهدي الطبية للتوظيف من هــــــــــــــنا