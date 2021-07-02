شركة إميرسون تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة إميرسون الدولية "Emerson" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: موظف موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة، مطور برامج أول: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول إلى موقع شركة إميرسون الدولية للتوظيف من هنـــــــــــا