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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

منذ 9 دقائق
1225
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق الدراسات العليا للتعليم الطبي (الرياض)، مساعد مدير إدارة خدمات المشتريات (الرياض)، مساعد إداري ثانٍ (الرياض)، مساعد مكتبة (الرياض)، كاتب جناح (الرياض)، مشغل محطة أول (الرياض)، أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة)، منسق مركز نقل المرضى (جدة)، كبير اختصاصيي خدمات العقود (جدة)، منسق جودة ونوعية (المدينة المنورة)، مساعد مختبرات (المدينة المنورة).

وقالت إدارة المستشفى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يوليو 2021م، لافتة إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول إلى موقع مستشفى الملك فيصل التخصصي للتوظيف من هنـــــــــــــــا

 

وظائف
جدة
الرياض
المدينة المنورة
مستشفى الملك فيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
جميل ان تصبح كل الحسابات بلا رصيد من اجل انقاذ المواطن
ابو وليد
خبر يضجك ويبكي في نفس الوقت
بندر الحربي
الله المستعان الانفتاح وماادراك... والقادم اوسخ من كذا
سعيد حمود القحطاني
اولاً نشكر صحيفة صدى الإكترونيه على تجاوبها مع المواطنين ونقل الخبر ونشكر معالي الامين على فتح بابه للمواطنين والجميع متفائلين بجهود وتوجيهات معاليه بالتجاوب...
ماجدجداوي
اللهم صل على محمد

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