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صحة جازان تخصص 37 مركزا صحيا لتطعيم الراغبين في الحج

منذ 16 دقيقة
1278
صحة جازان تخصص 37 مركزا صحيا لتطعيم الراغبين في الحج

جيزان (صدى):
خصصت المديرية العامة لشؤون الصحية بجازان 37 مركزاً صحياً لتقديم التطعيمات للراغبين في الحج العام الحالي ١٤٤٢هـ ، بجميع المحافظات والمراكز التابعة لها .

وأوضحت صحة جازان أن تلك المراكز تشمل المراكز الصحية "ضمد الشمالي والشقيري وخضيرة وصبيا الجديدة وصلهبة والفقرة والقوز والظبية وأبو القعايد والحسيني والحسينية وهروب والصهاليل، ومراكز أحياء السويس والجبل والصفا ومخطط (6) بمدينة جيزان والمعبوج والمضايا و مروج ونيد الضلع وبلغازي،والغريب وأم الدود والإسكان، والداير بني مالك وفرسان ، وبيش والدرب والريث، و وديحمة والطوال الغربي والخوالف وأحد المسارحة والحقلة والحصمة وأبو حجر.

وبينت أن الخدمات التي ستقدم للراغبين في الحج تتضمن لقاح الحمى الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية في نفس اليوم ويفصل بينهما وبين لقاح كوفيد 19 بفاصل يومين أو أكثر للراغبين في الحج و الممارسين الصحيين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن خلال هذا العام .

جازان
صحة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
جميل ان تصبح كل الحسابات بلا رصيد من اجل انقاذ المواطن
ابو وليد
خبر يضجك ويبكي في نفس الوقت
بندر الحربي
الله المستعان الانفتاح وماادراك... والقادم اوسخ من كذا
سعيد حمود القحطاني
اولاً نشكر صحيفة صدى الإكترونيه على تجاوبها مع المواطنين ونقل الخبر ونشكر معالي الامين على فتح بابه للمواطنين والجميع متفائلين بجهود وتوجيهات معاليه بالتجاوب...
ماجدجداوي
اللهم صل على محمد

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