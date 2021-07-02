ضبط أكثر من 3 آلاف مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في الرياض

الرياض (صدى):
تمكن فرق الرقابة الميدانية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الفترة من 1الى 30 يونيو، من تنفيذ 732, 20 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في العاصمة والمحافظات التابعة لها.
وجاءت الزيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.
ونجحت الفرق الرقابية في ضبط 741, 3 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص، كما وجهت 871 إنذاراً للمنشآت المخالفة، فيما دعا فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.