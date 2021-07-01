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ضرب وزير باكستاني بوحشية

منذ ساعة
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التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
ايحاءات مخالفة .. الفراغ وضعف الوازع الديني
طلال
هو فيه اطباء يعتمد عليهم في التشخيص الكثير منهم بياعين ادويه
طارق
مبالغات غير واقعيه و مثاليات زائفه نشاهد كل يوم سعوديات قليلات حياء من ناحيه اللبس و التصرفات الكذب و النفاق يجب ان يتوقف السعوديات...
احمد
ياخي طبقوه على الشركات العقاريه وليس على البناء الشخصي
خنفور
انا متحمس اشوف ذي اللقطه يامسلسل ههههه صرف

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