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المملكة تتقدم إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص

منذ 33 دقيقة
1391
المملكة تتقدم إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص

الرياض (صدى):
أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، أن المملكة تقدمت إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد متحدث وزارة الموارد البشرية، على تقدم المملكة للمستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف الدول في هذا المجال.

وقال أن ذلك جاء نتيجة جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال عدد من الاصلاحات الهامة في سوق العمل، وعبر سياساتها ومبادراتها وبرامجها لتوفير بيئة عمل تدعم حماية حقوق العمالة.

 

المملكة
الموارد البشرية
وزارة الخارجية الأمريكية
مكافحة الاتجار بالأشخاص

التعليقات

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أحدث التعليقات

طلال
هو فيه اطباء يعتمد عليهم في التشخيص الكثير منهم بياعين ادويه
طارق
مبالغات غير واقعيه و مثاليات زائفه نشاهد كل يوم سعوديات قليلات حياء من ناحيه اللبس و التصرفات الكذب و النفاق يجب ان يتوقف السعوديات...
احمد
ياخي طبقوه على الشركات العقاريه وليس على البناء الشخصي
خنفور
انا متحمس اشوف ذي اللقطه يامسلسل ههههه صرف
شرحبيل
الله لايوفقكم ها

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