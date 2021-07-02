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لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .

منذ 20 دقيقة
1407
لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .

سعيد العجل (صدى):
انقذ عدم توفر رصيد بالحساب البنكي لمواطن من التعرض لعملية نصب وإحتيال .

وسرد المواطن معزي بن عايد العنزي من سكان محافظة الخفجي ل ( صدى ) عن نجاته من عملية احتيال تعرض لها قبل أسبوعين.

وحول تفاصيل الواقعة يتحدث العنزي قائلاً وصلتني رسالة نصية تحمل شعار البريد السعودي مفادها بإن لديك شحنة ولابد من الدخول للرابط المدون بالرسالة لإكمال إجراءات أستلام الشحنة .

فقمت بسؤال البنات عن هل قمن بالشراء من المواقع الإلكترونية وجاءت الإجابة بنعم لاستبعد ان يكون هاكرز وأقوم بإكمال تسديد رسوم البريد وهو ريال ونصف تقريباً حسب ما ورد في الرسالة بعد ان قمت بالتسديد من بطاقة مدى ليس فيها سوى رصيد 10 ريال وكان ضمن الطلبات رقم بطاقة مدى وايضاً الرقم المكون من 3 أرقام من الخلف .

ويواصل العنزي وصلتني رسالة من البنك تفيد برفض عملية شراء بمبلغ 9980 ريال لعدم توفر رصيد كاف .

عندها ادركت فعلاً باني نجوت من عملية هاكرز وقمت مباشرة في اليوم التالي بمراجعة البنك وطلب الغاء البطاقة واستخراج بطاقة جديدة .

وحذر المواطن / معزي العنزي من الانسياق خلف اي طلب لمعلوماتك البنكية من اي جهة .

طالباً من المتسوقين عبر الإنترنت عدم دفع اي مبالغ الا عند الاستلام فقط فهو الحل الآمن لعدم الوقوع تحت طائلة عصابات الهاكرز وغيرهم مستشهداً بالعديد من القصص التى أستهدفت أبرياء في المملكة وخارجها .

صدى
لعملية نصب وإحتيال

التعليقات

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أحدث التعليقات

طلال
هو فيه اطباء يعتمد عليهم في التشخيص الكثير منهم بياعين ادويه
طارق
مبالغات غير واقعيه و مثاليات زائفه نشاهد كل يوم سعوديات قليلات حياء من ناحيه اللبس و التصرفات الكذب و النفاق يجب ان يتوقف السعوديات...
احمد
ياخي طبقوه على الشركات العقاريه وليس على البناء الشخصي
خنفور
انا متحمس اشوف ذي اللقطه يامسلسل ههههه صرف
شرحبيل
الله لايوفقكم ها

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