نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها

منذ 59 دقيقة
1502
الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها

الرياض (صدى):
حذر المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها، مؤكدًا أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق أصحابها.

وأوضح العميد الشويرخ أن وزارة الحج والعمرة أعلنت الوسيلة النظامية للتسجيل في حج هذا العام، هو المسار الإلكتروني الذي تتم فيه عمليات الترشح بالقبول آليًا، ومن خلال المسار يتم استعراض تسجيل شركات الحج النظامية ويستطيع المتأهل للحج التعرف عليها عبر رابط وزارة الحج التالي: من هـــــــــــنا .

الأمن العام
العميد سامي الشويرخ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طلال
هو فيه اطباء يعتمد عليهم في التشخيص الكثير منهم بياعين ادويه
طارق
مبالغات غير واقعيه و مثاليات زائفه نشاهد كل يوم سعوديات قليلات حياء من ناحيه اللبس و التصرفات الكذب و النفاق يجب ان يتوقف السعوديات...
احمد
ياخي طبقوه على الشركات العقاريه وليس على البناء الشخصي
خنفور
انا متحمس اشوف ذي اللقطه يامسلسل ههههه صرف
شرحبيل
الله لايوفقكم ها

أخر الأخبار

لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .
لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .
منذ 20 دقيقة 1403
المملكة تتقدم إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص
المملكة تتقدم إلى المستوى الثاني في تصنيف مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص
منذ 33 دقيقة 1388
الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها
الأمن العام يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها
منذ 59 دقيقة 1502
الأخضر الأولمبي يختتم استعداده بودية أوغندا استعداداً للأولمبياد
الأخضر الأولمبي يختتم استعداده بودية أوغندا استعداداً للأولمبياد
منذ ساعة 1643
معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن بدء التسجيل لدور النشر في الدورة المقبلة
معرض الرياض الدولي للكتاب يعلن بدء التسجيل لدور النشر في الدورة المقبلة
منذ ساعة 1561
بالفيديو .. "بلدي" توضح خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية
بالفيديو .. "بلدي" توضح خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية
منذ ساعة 1931
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
منذ ساعة 2310
أبها يتعاقد رسميًا مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا
أبها يتعاقد رسميًا مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفيلا
منذ ساعة 1817
بالصور.. ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن في العاصمة المقدسة
بالصور.. ضبط موقع لتربية وذبح الدواجن في العاصمة المقدسة
منذ ساعتين 1859
"يويفا" يلغي التذاكر المباعة لمباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأوكراني
"يويفا" يلغي التذاكر المباعة لمباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأوكراني
منذ ساعتين 2042