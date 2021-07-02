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الأخضر الأولمبي يختتم استعداده بودية أوغندا استعداداً للأولمبياد

منذ ساعة
1643
الأخضر الأولمبي يختتم استعداده بودية أوغندا استعداداً للأولمبياد

ماجد محمد (صدى):
يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا الجمعة أولى مبارياته التجريبية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يمتد حتى الخامس من شهر يوليو الجاري، في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويلاقي "الأخضر" منتخب أوغندا (فريق أول) في السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي تركزت على تنفيذ مران الكرات الثابتة في النواحي الدفاعية.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سلمان الفرج بعد إراحته عن الحصة التدريبية أمس الأربعاء بقرار من الجهاز الطبي بعد شعوره بإجهاد خفيف، في حين واصل اللاعب عبدالإله العمري اليوم برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من ناحية أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم في مقر إقامة البعثة فحص (كوفيد-19)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة بحسب بروتوكول الجهاز الطبي للمنتخب.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

المنتخب السعودي
للأولمبياد

التعليقات

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أحدث التعليقات

طلال
هو فيه اطباء يعتمد عليهم في التشخيص الكثير منهم بياعين ادويه
طارق
مبالغات غير واقعيه و مثاليات زائفه نشاهد كل يوم سعوديات قليلات حياء من ناحيه اللبس و التصرفات الكذب و النفاق يجب ان يتوقف السعوديات...
احمد
ياخي طبقوه على الشركات العقاريه وليس على البناء الشخصي
خنفور
انا متحمس اشوف ذي اللقطه يامسلسل ههههه صرف
شرحبيل
الله لايوفقكم ها

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