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الاتحاد والنصر يدرسان صفقة تبادلية بشأن حمدالله والقرني

منذ يوم
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الاتحاد والنصر يدرسان صفقة تبادلية بشأن حمدالله والقرني

ماجد محمد (صدى):
يدرس كلاً من ناديي الاتحاد والنصر خلال الفترة الحالية صفقة تبادلية تقضي برحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله للأول بدلًا من حارسه فواز القرني.

وبدأت إدارة الاتحاد في التحرك من أجل ضم "حمدالله" خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد توقيع النصر مع الكاميروني فينيست أبو بكر، وفقًا لمصادر "الوطن".

ورد الاتحاد على طلب إدارة النصر بخصوص شراء ما تبقى من عقد حارس مرمى فريقهم فواز القرني بطلب شراء المدة المتبقية من عقد حمدالله.

وعلى جانب آخر، نفى مصدر مسؤؤل بنادي النصر كل ما أثير حول رحيل "حمدالله" عن الفريق، مشيرًا إلى فتح ملف تجديد عقد حمدالله في الفترة المقبلة قبل دخوله الفترة الحرة.

 

النصر
الاتحاد
فواز القرني
عبدالرزاق حمدالله
فينيست أبو بكر

التعليقات

مواطن 12345
مواطن 12345 عدد التعليقات : 48
منذ 4 دقائق
موافقين موافقين وقيمة عقده سددوا ديون الخراع والا خذوا فيها قشفه لاعب الاهلي

ما قصر ادى اللى عليه واكثر

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اطرحوا الفاسد على بطنه وكتفوه ، ورنوه حتى تزهقوا روحه ..
مواطن 12345
موافقين موافقين وقيمة عقده سددوا ديون الخراع والا خذوا فيها قشفه لاعب الاهلي ما قصر ادى اللى عليه واكثر
احمد
ههههههههههه الغريبه ماقالوا اسمها ..... شكله فضيحه يدل على انها مجنسه هههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ياله من احمق أهبل ..
خالد
خرط فاضي والقصد منه اثبات ان المراءه كانت في السابق مضطهده والان بعد تمردها صارت مخترعه .

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