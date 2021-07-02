نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين

منذ يوم
2595
4
"الموارد البشرية" تبدأ أولى مراحل الفحص المهني للعاملين الحرفيين

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس، عن بدء التحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

يأتي ذلك في خطة إلزام لجميع المنشآت في السعودية بعد 4 أشهر من إطلاق الوزارة للبرنامج حيث أنه من المقرر أن يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشأة بحيث تكون المرحلة الأخيرة في مطلع يناير 2022.

وقال الدكتور عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل إن الوزارة مستمرة في مواصلة الجهود في تنظيم الأعمال والإستفادة من العمالة بمختلف المهن من خلال تنظيمها وتوجيهها وإرشادها لتحقيق الجودة والكفاءة. مضيفا أن الوزارة تعمل على ‎الإرتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة في سوق العمل السعودي بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة والإسهام في تطوير مهارات القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية إحتياجات السوق.

ويذكر أن برنامج الفحص المهني هو برنامج يختص بالتأكد من إمتلاك العامل المهارات اللازمة عن طريق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه ويستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية حيث يعمل البرنامج في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم بالتعاون مع مراكز فحص دولية في حين أن المسار الثاني هو فحص العمالة المهنية الموجودة حاليا في المملكة بالتعاون مع مراكز فحص محلية.

ومن المقرر أن تبدأ من المنشآت العملاقة التي يوجد بها 3 الآف عامل فأكثر وثم المنشآت الكبيرة والتي يعمل بها من 500 إلى 2999 عامل وبعد ذلك المنشآت المتوسطة والتي تضم ما بين 50 إلى 499 عامل وثم المنشآت الصغيرة فئة (أ) وهي التي يعمل بها من 6 إلى 49 عامل وأخيرا المنشآت الصغيرة فئة (ب) والتي يعمل بها من عامل إلى 5 عمال.

‎الجدير بالذكر أنه بإمكان المنشآت الاستفادة من البرنامج والدخول على (الفحص المهني) وإتمام عملية حجز الاختبار للعمالة ومن ثم سيتمكن العامل من تأدية الاختبار في المركز المحدد. وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت في 23 رجب الموافق 7 مارس برنامج "الفحص المهني" بالتعاون مع وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية
الفحص المهني
العاملين الحرفيين

التعليقات

هادي
هادي عدد التعليقات : 26
منذ 23 ساعة
عجلو بصرف المساعدة المقطوعه
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 270
منذ 55 دقيقة
أدخلت سيارتي الكابرس في إحدى الورش
بصناعية مدينة أبها ..
وذلك لخلل في الكليبر للكفر الأمامي
حيث أنني مسافر لمدينة جده ..
بعد أن سألت صديق لي يبيع قطع غيار السيارات الأمريكيه
هل تعرف مهندس جيد ..
وأخبرته عن المشكلة التي لدي في السياره ..
أشار علي أن أذهب لورشة تقع أمام محله ..
ففرحت لقربها من محله
حتى أستطيع أن أوفر قطع الغيار بدون تأخير ..
بعد أن أدخلت سيارتي للورشة .. وشرحت لل (( مهندس ))
نوع العطل الذي فيها ..
طلب مني أن احضر قطع الغيار ..
وبالفعل ..
إتجهت لصديقي صاحب محل قطع الغيار
واشتريت منه ما أشار به علي ال (( مهندس ))
وللمعلومية ..
فعمل ال (( مهندس )) لايتجاوز تغيير قطعة في الكفر الأمامي ..
وأنتهينا من (( إصلاح الخلل )) ..
وحاسبت الجميع ..
وحملت عائلتي .. وانطلقنا إلى مدينة جده ..
وحينما وصلنا مدينة جده ..
لم نستطع أن نذهب لأي مكان .. إلا لورشة سيارات
حيث أن الخلل عاد من جديد ..
كنت حريص أن أشتري قطع الغيار الأصلي
وذلك لأهمية تلك القطع وموقعها في السياره ..
فهي ليست مثلا مساحة .. أو شيئا جانبيا يمكن التساهل فيه
فهذه القطع تعتمد عليها السيارة بشكل قوي ..
ولابد من شراء قطعا أصليه ..
وهذا الذي حدث معي للمرة الثانيه ..
بعد أن طلب مني ال (( مهندس )) الذي في جده تلك القطع ..
وبعد أن تم تركيبها ..
حاسبت الجميع ..
وأنطلقت بعائلتي لمدينة جده ..
في مدينة جده .. مكثنا ثلاثة أيام نتسوق
حيث أن إحدى بناتي مقبلة على زواج
وأصرت أن تشتري مايلزمها للزواج من مدينة جده
بعد مرور ثلاثة أيام ..
كنا قد إنتهينا من شراء مايلزم ..
واستقلنا سيارتنا الكابرس .. وأنطلقنا عائدين لمدينتنا الحبيبه
وكل وطننا حبيب وجميل ..
وفي الطريق ..
ماذا حدث لنا ..!!؟؟
في وسط الطريق .. بين مدينة جده وأبها ..
وعلى الطريق الساحلي ..
وفي ذلك المنحدر الضيق فوق أحد الكباري
سقطت السيارة على الكفر .. نتيجة خراب ماتم عمله في جده للمرة الثانيه
ومن رحمة الله عزوجل بنا ..
أن السياره استمرت في السير بقوة الإندفاع ..
حتى خرجت من الطريق .. ومن فوق الكبرى
وجاء المرور ..
كان عسكري المرور رجل من أهل المنطقة ..
أظن أن إسمه عيسى القوزي ..
لقد وقف معنا موقفا مشرفا ..
يحكي عن ماتتميز به بلادنا الغاليه ..
ومانتميز به عن كثير من الشعوب ..
المروءة .. والشهامة .. والتضحية .. والكرم ..
لله درك أيها الشهم .. ودر أبيك ..
حينما رأى رجل المرور عيسى القوزي ..
وجود عائلة في السياره ..
احضر سيارته الخاصه .. وأعطانا مفتاحها ..
واصر علينا أن نواصل سفرنا إلى مدينة أبها
وقام هو بإنهاء إجراءات تحميل سيارتنا على سطحه ..
وإرسالها إلى أبها ..
سألته :
وكيف أعيد لك سيارتك ..!!؟؟
أجابني : حملها على السطحه .. وهوينزلها لي إلى تهامه
حيث مقر عمله ..
لله درك من رجل أمن يؤدي عمله .. وأكثر من عمله
بل ويتحمل الكثير في سبيل التخفيف على عائلة كلها نساء وأطفال
لله درك .. أيها السعودي ..
فليس غريبا عليك الشهامة والمروءة والنجدة ..
بعد ان وصلنا مدينة ابها ..
ذهبت بسيارتي الكابرس لورشة أخرى
وأعدت تصليحها للمرة الثالثه (( خلال أقل من أسبوع )) .
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13544
منذ 6 دقائق
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها،
نسأل الله أن يعوض عليك،،
وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع فضله ويرزقه من حيث لا يحتسب،وهذا ليس بمستغرب على رجال أمننا..

صورة مع التحية،لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكل من يهمه الأمر.
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13544
منذ 6 دقائق
الحمدلله على سلامتك،وسلامة أسرتك أخونا أبو خالد- أبها،
نسأل الله أن يعوض عليك،،
وشكرنا الجزيل لرجل الأمن الشهم الكريم،عيسى القوزي،الله يوسع عليه من واسع فضله ويرزقه من حيث لا يحتسب،وهذا ليس بمستغرب على رجال أمننا..

صورة مع التحية،لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكل من يهمه الأمر.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
شر البلية ما يضحك.
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
واضح*** وصريح***
الكابتن ياسر الشهراني،لا عب يستاهل كل مايقال عنه،ولاعب لاتخجل وانت تدافع عنه،لاعب منظبط،وخلوق،ومالي مركزه وخانته، ماشاء الله تبارك الله عليك ياكابتن ياسر..
سلطان
هل نفحرح بصعود برميل البترول ام نرجو من الله ان ينزل الى الحضيض ليسهل على المواطن السعودي سعر التر ؟

أخر الأخبار

بالفيديو.. قصة شاب هزم "السرطان" ويمارس عدة رياضات بقدم واحدة
بالفيديو.. قصة شاب هزم "السرطان" ويمارس عدة رياضات بقدم واحدة
منذ 18 دقيقة 1410
بالفيديو.. العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز برنامج الفحص المهني
بالفيديو.. العقيل: 3 فرص لكل عامل لاجتياز برنامج الفحص المهني
منذ 23 دقيقة 1466
الموارد البشرية: الحراسات الأمنية من المهن «المسعودة»
الموارد البشرية: الحراسات الأمنية من المهن «المسعودة»
منذ 42 دقيقة 1805
سائق يقتل سيدة عقب التعدي عليها ويلقي بها في إحدى الطرق
سائق يقتل سيدة عقب التعدي عليها ويلقي بها في إحدى الطرق
منذ 47 دقيقة 914
بينها وبين الموت لحظات
بينها وبين الموت لحظات
منذ 56 دقيقة 554
قرد يثير رعب المارة
قرد يثير رعب المارة
منذ 56 دقيقة 521
خوف شرطي من أرنب !
خوف شرطي من أرنب !
منذ 57 دقيقة 663
أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية
أب يقتل ابنته بـ "سيخ حديد" إرضاء لزوجته الثانية
منذ ساعة 971
أندرسون تاليسكا: الدوري السعودي أقوى من الصيني
أندرسون تاليسكا: الدوري السعودي أقوى من الصيني
منذ ساعة 2138
صاعقة تحرق منزل
صاعقة تحرق منزل
منذ ساعة 650