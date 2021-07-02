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تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

منذ يومين
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تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع

نايف السالم (صدى):
استنكر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، تداول مقطع فيديو له، زعم أنه يقوم بضرب أحد الأشخاص في الشارع، دون تدخل أفراد الأمن.

ونشر أحد الأشخاص المقطع معلقا: "تركي ال الشيخ يطق له واحد ولا عبر أفراد الشرطة"، ليقوم آل الشيخ بالرد قائلا: "لا يوجد من هو أحقر من ناشر الإشاعة، يا تافه، تركي قبل كل شي رجل آمن وافتخر اني خريج لكلية الملك فهد الامنية".

وأوضح آل الشيخ أن المقطع ضمن مشهد من تصوير مسلسل، قائلا: "تمثيل ويكتبون أي كلام وبس، ناشر المقطع انت فعلاً حقير ".

المملكة
الهيئة العامة للترفيه
تركي ال الشيخ

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 737
منذ يومين
والله ما استغرب من حركاته
لأنه قبل فترة دف واحد من الشباب المصورين
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51148
منذ يومين
طيب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14330
منذ يومين
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14330
منذ يومين
تسلم تسلم .. لنا الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130103
منذ يومين
الله اعلم ..
انا انا
انا انا عدد التعليقات : 11
منذ يومين
قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
خالد
خالد عدد التعليقات : 1400
منذ يومين
قال مشهد تمثيلي قال ... ههههههههه
يحيى الشهراني
يحيى الشهراني عدد التعليقات : 23
منذ يومين
هو باين انة مشهد تمثيلي لاني شايف المصورين والكاميرات واضحة في المقطع . بس الفاظة من كلمة حقير وتافة المفروض ك مستشار يكون ارقى من هاكلمات .
السامرالحربي
السامرالحربي عدد التعليقات : 106
منذ يومين
واضح أنه تمثيل من الجمهور اللي قاعد يتفرج ..
مرتاح
مرتاح عدد التعليقات : 2
منذ يومين
باين والله انه تمثيل ، لا حول ولا قوة الا بالله ... اللهم انك تسمع و ترى و انك على كل شيء قدير
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 124
منذ يومين
أشوى طلع ترفيه وتمثيل
سعيد
سعيد عدد التعليقات : 3
منذ يومين
مخالف للنشر
فارس بني عياد
فارس بني عياد عدد التعليقات : 1
منذ يومين
لماذا يتدخل الأمن هذا معالي مو مواطن عادي ، متخرج من الأمنية ايضا ، ومستشار ، عندما كسر التلفزيون كان يمثل أيضا ، لكن الناس تسيء الظن دائما في المخلصين للبلد . " أتمنى عدم نشر مثل هذه المشاهد لأن المواطن لم يعد يفرق بين التمثيل والحقيقة " !
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14330
منذ يومين
الصورة فيها شخص غير معاليه .. يبدو أنه شبيه بالفعل .. من احد مشاهد دراما التلفزيون لمحطة شهيرة
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 291
منذ يومين
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
ربيعان الربيعان
ربيعان الربيعان عدد التعليقات : 291
منذ يومين
متى ينزل المسلسل نفسي اتابعه شكل المستشار هو بطل المسلسل وفيه يدبغ باقي الممثلين
مستشار كوكب المريخ
مستشار كوكب المريخ عدد التعليقات : 1
منذ يومين
الله يزينا بعقولنا
الحمدلله الذي عافانا
قال مستشار قال
قال مستشار قال عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ياخي عيب عليك كمستشار تتلفظ على مواطن سعودي شريف مايدري هل هو تمثيل ولا نفس حركة الشاشة انت انسان كبير المفروض ياتركي ال الشيخ يكبر عقل مع عمرك انت الحين عمرك فوق الخمسين سنه يعني عيب عليك تقول عن مواطن حقير ليش ياخي كل المواطنين تصور ويمين بالله العلي العظيم لو انا الي صورت وتجي تتلفظ عليا كذا لأشتكيك عل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واخذ حقي منك ورح اشوف كيف اسوي فيك بس حظك لقيت لك واحد مسكين يخاف قمت تقول عنه حقير .. انا اطالب ناشر المقطع برفع قضية ضد تركي ورفع برقية شكوه للمقام السامي الكريم وصدقني رح تأخذ حقك ورح يفصل ورح تأخذ رد إعتبار الملك سلمان مايسمح لأحد يغلط على أي مواطن حتى لو كان أمير ورح ياخذ لك حق وزيادة على كلمة حقير
قال مستشار قال
قال مستشار قال عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ياخي عيب عليك كمستشار تتلفظ على مواطن سعودي شريف مايدري هل هو تمثيل ولا نفس حركة الشاشة انت انسان كبير المفروض ياتركي ال الشيخ يكبر عقل مع عمرك انت الحين عمرك فوق الخمسين سنه يعني عيب عليك تقول عن مواطن حقير ليش ياخي كل المواطنين تصور ويمين بالله العلي العظيم لو انا الي صورت وتجي تتلفظ عليا كذا لأشتكيك عل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واخذ حقي منك ورح اشوف كيف اسوي فيك بس حظك لقيت لك واحد مسكين يخاف قمت تقول عنه حقير .. انا اطالب ناشر المقطع برفع قضية ضد تركي ورفع برقية شكوه للمقام السامي الكريم وصدقني رح تأخذ حقك ورح يفصل ورح تأخذ رد إعتبار الملك سلمان مايسمح لأحد يغلط على أي مواطن حتى لو كان أمير ورح ياخذ لك حق وزيادة على كلمة حقير
الفقير الى الله
الفقير الى الله عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ارد على مستشار قال مستشار
اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ
ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين
ثالث شي تركي ال شيخ صاحب معالي يعني معه حرس ماهو محتاج يتطاق مع احد
رابع شي انصحك تشتري عنب وتاكله
الفقير الى الله
الفقير الى الله عدد التعليقات : 2
منذ يومين
ارد على مستشار قال مستشار
اول شي الظاهر انك حاقد على تركي ال شيخ
ثاني شي رح فصل نظارة علشان تشوف زين
ثالث شي تركي ال شيخ صاحب معالي يعني معه حرس ماهو محتاج يتطاق مع احد
رابع شي انصحك تشتري عنب وتاكله
عبدالعزيز
عبدالعزيز عدد التعليقات : 1
منذ يومين
قال رسول الله صَل الله عليه وسلم : (( سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ ))
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 2
منذ يومين
قسم بالله انه حقيقي ماهو تمثيل يضرب الرجال في الشارع وهل وصل بنا الحال كذا اخاف يطيح في واحد كلاكنشوف تحت المرتبه وحقيقيه انا زميل صابق في قسم التموين في عليشه ورجال محترم ويش غيره
سعودي مخضرم
سعودي مخضرم عدد التعليقات : 247
منذ يوم
من قالك انه كبير الا سربوت مقطع اربع خريج كابريهات مصر ومعروف هالشي واللي مايعرف تركي وناسه يتابع ردوده بتويتر قبل تعيينه بالحكومه كلها اساءات للمواطنين وبالذات على المرأة وياما وصف المتسترات بالعبالية السوداء بكيس الزباله لكن كما قال المثل كل اناء بما فيه ينضح
سعودي وفتخر
سعودي وفتخر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
يااخوان نصيحة عدم الانسياق وراء الاشاعات
التي تشوه صورة بلدنا
وكثير من الحاقدين يتلقفون مثل هذه المقاطع
ويفرحون بها
فلاتعينو اعداء بلدكم عليكم
الله يحفظ وطنا من كل مكروه

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
واضح*** وصريح***
كلام موزون وعين العقل والصواب،يا أخ سعودي وأفتخر، يعطيك العافية، يسلم الفكر،وسلمت الأنامل..
خالد الربياوي
اقول الفريق الواثق من نفسه يلعب باي مكان البكائيات ماتنفع دوليا هذي امور اكبر من ناديكم حتى المنتخبات يطبق عليها الارض المحايده
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم،، "اللهم اكفنا شر الحوادث، وفواجع الأقدار، ومرّ القضاء.. ولا ترينا في أهلنا وأحبابنا أي مكروه..

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