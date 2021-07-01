بالصور.. نوال الكويتية تمتع جمهورها في حفلات الرياض بأروع أغانيها

أميرة خالد (صدى):
أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفلها الغنائي الصيفي، ضمن حفلات الرياض في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية مع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.
وبدأ الحفل الذي أطلت فيه نوال الكويتية بباقة من أجمل أغانيها في تمام الساعة الـ10 مساءً، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم داخل مسرح الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.
وكانت الفنانة الكويتية، قد عبرت شكرها للهيئة العامة للترفيه على ما تقدمه من فعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى شكرها لروتانا التي تقدِّمها في هذه الحفلات الغنائية، لا سيما بعد آخر حفلاتها في العاصمة الرياض قبل عام ونصف.
وشهدت مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الوطن العربي في الغناء، أبرزهم "راشد الماجد، إليسا، وائل كفوري، تامر حسني"، وذلك بالتزامن مع بداية موسم الحفلات الصيفية.