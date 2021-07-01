نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. نوال الكويتية تمتع جمهورها في حفلات الرياض بأروع أغانيها

منذ 5 ساعات
1062
3
بالصور.. نوال الكويتية تمتع جمهورها في حفلات الرياض بأروع أغانيها

أميرة خالد (صدى):
أحيت الفنانة نوال الكويتية، حفلها الغنائي الصيفي، ضمن حفلات الرياض في إطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية مع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وبدأ الحفل الذي أطلت فيه نوال الكويتية بباقة من أجمل أغانيها في تمام الساعة الـ10 مساءً، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم داخل مسرح الحفل للحفاظ على سلامة الحضور.

وكانت الفنانة الكويتية، قد عبرت شكرها للهيئة العامة للترفيه على ما تقدمه من فعاليات ترفيهية، بالإضافة إلى شكرها لروتانا التي تقدِّمها في هذه الحفلات الغنائية، لا سيما بعد آخر حفلاتها في العاصمة الرياض قبل عام ونصف.

وشهدت مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الوطن العربي في الغناء، أبرزهم "راشد الماجد، إليسا، وائل كفوري، تامر حسني"، وذلك بالتزامن مع بداية موسم الحفلات الصيفية.

نوال الكويتية
هيئة الترفيه
حفلات الرياض

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51101
منذ ساعتين
نسأل الله حسن الختام يا نوال
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130023
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8281
منذ 58 دقيقة
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر
اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حيا الله الشيخ ، صب قهوه ياولد وقرب القدوع ، هلاااا باالشيخ عطران ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر الحذر ..
ابو عمار
البندق منتهي تاريخها
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل
ابو عمار
هاي تضحك والا تبكي

أخر الأخبار

«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»
«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»
منذ 4 دقائق 1092
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منذ 15 دقيقة 1289
«الصحة»: أدوية خفض الضغط لا تؤثر على المصابين بكورونا
«الصحة»: أدوية خفض الضغط لا تؤثر على المصابين بكورونا
منذ 34 دقيقة 1477
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الجمعة
منذ ساعة 1517
أسعار الذهب اليوم في المملكة
أسعار الذهب اليوم في المملكة
منذ ساعة 1554
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعة 1514
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط
منذ ساعتين 1620
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة للجنسين
البنك الإسلامي للتنمية يوفر وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعتين 1556
أضرار صحية خطيرة نتيجة عدم شرب الماء عند ممارسة الرياضة
أضرار صحية خطيرة نتيجة عدم شرب الماء عند ممارسة الرياضة
منذ ساعتين 1279
شركة النهدي تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
شركة النهدي تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
منذ 3 ساعات 2138