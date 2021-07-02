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لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .

منذ ساعتين
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لا يوجد رصيد تنقذ مواطناً من عملية احتيال بمبلغ 10 آلاف ريال .

سعيد العجل (صدى):
انقذ عدم توفر رصيد بالحساب البنكي لمواطن من التعرض لعملية نصب وإحتيال .

وسرد المواطن معزي بن عايد العنزي من سكان محافظة الخفجي ل ( صدى ) عن نجاته من عملية احتيال تعرض لها قبل أسبوعين.

وحول تفاصيل الواقعة يتحدث العنزي قائلاً وصلتني رسالة نصية تحمل شعار البريد السعودي مفادها بإن لديك شحنة ولابد من الدخول للرابط المدون بالرسالة لإكمال إجراءات أستلام الشحنة .

فقمت بسؤال البنات عن هل قمن بالشراء من المواقع الإلكترونية وجاءت الإجابة بنعم لاستبعد ان يكون هاكرز وأقوم بإكمال تسديد رسوم البريد وهو ريال ونصف تقريباً حسب ما ورد في الرسالة بعد ان قمت بالتسديد من بطاقة مدى ليس فيها سوى رصيد 10 ريال وكان ضمن الطلبات رقم بطاقة مدى وايضاً الرقم المكون من 3 أرقام من الخلف .

ويواصل العنزي وصلتني رسالة من البنك تفيد برفض عملية شراء بمبلغ 9980 ريال لعدم توفر رصيد كاف .

عندها ادركت فعلاً باني نجوت من عملية هاكرز وقمت مباشرة في اليوم التالي بمراجعة البنك وطلب الغاء البطاقة واستخراج بطاقة جديدة .

وحذر المواطن / معزي العنزي من الانسياق خلف اي طلب لمعلوماتك البنكية من اي جهة .

طالباً من المتسوقين عبر الإنترنت عدم دفع اي مبالغ الا عند الاستلام فقط فهو الحل الآمن لعدم الوقوع تحت طائلة عصابات الهاكرز وغيرهم مستشهداً بالعديد من القصص التى أستهدفت أبرياء في المملكة وخارجها .

صدى
لعملية نصب وإحتيال

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 193
منذ ساعة
صحيح حتا انا مثلك قبل فترا تقريب سنه سحبو مني حدود ٢٦٥٠ ريال طلب مني الموقع أدخل رقم الحساب والبطاقة والرقم خلف البطاقة بعدها حولت الفلوس على الحساب الثاني وصار كل يوم او يومين تجي رساله لا يوجد رصيد كافي ب شراء عن طريق الموقع الواحد ينتبه فيه شبكة حتا البعض يوهمك انا تحول له المبلغ على حساب الراجحي والأصل هو خارج السعودية بس تلقاها مطلع البطاقة بسم عامل

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
الله المستعان الانفتاح وماادراك... والقادم اوسخ من كذا
سعيد حمود القحطاني
اولاً نشكر صحيفة صدى الإكترونيه على تجاوبها مع المواطنين ونقل الخبر ونشكر معالي الامين على فتح بابه للمواطنين والجميع متفائلين بجهود وتوجيهات معاليه بالتجاوب...
ماجدجداوي
اللهم صل على محمد
د محمد ماجد بخش
الشتاء في أوكرانيا قاسي جدا وبارد. في بعض الأيام تنخفض درجة الحرارة إلى -20 درجة مئوية  هطول الأمطار متوسط.  فقط في المناطق الجبلية هناك...
ماجدجداوي
اللهم صل على محمد

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