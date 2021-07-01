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بالفيديو .. "بلدي" توضح خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية

منذ 22 دقيقة
1519
بالفيديو .. "بلدي" توضح خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية

الرياض (صدى):
أوضحت منصة بلدي خطوات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية والتجارية، وأولها إصدار القرار المساحي عبر منصة "بلدي" من خلال التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لتقديم خدمات الرفع المساحي.

وأضافت أنه يتم بعد ذلك التعاقد مع مكتب هندسي مصمم، ومكتب هندسي مشرف، ومقاول بناء مصنفين أو معتمدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما يتطلب أيضا إصدار الرخصة إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من خلال شركة التأمين مع مقاول البناء، ثم الدخول على خدمة إصدار رخصة بناء من خلال منصة "بلدي"، وتعبئة البيانات المطلوبة بعد اختيار القرار المساحي، ثم سداد الرسوم.

ونوهت بأن بعد إصدار الرخصة سيتم متابعة التقارير المرفوعة من المكتب الهندسي المشرف لكل مراحل البناء مع الجهات المختصة والجهات الرقابية والخدمية بشكل مستمر حتى صدور شهادة الإشغال حسب كود البناء السعودي لضمان وصول الخدمات للمنشأة .

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة بدأت، اليوم الخميس، تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه بهدف تحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

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كود البناء السعودي
رخصة بناء
بلدي
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
‎منصة بلدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الوباء عقوبة من الله لن يرتفع مادام بني علمان على وجه الارض
زمن الفتن
ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على من يخرب ويهدم الدين وقيم واخلاق هذا البلد... واضح انهن سعوديات من هلا.. ولاادام..من طريقه كلامهن...
وافي
تصانيف اخر ليل والمواطن مجرد حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل دمرتو البلاد والعباد والكل صامت لكن كثر الدق يفل الحديد ولكل ليل...
ابو علي
الشغله تغريب البلد والابتعاد عن تعاليم الدين فتره وتحس انك غريب وفي مكان غير المكان اللي تعرفه من سنين الله المستعان
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية.

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