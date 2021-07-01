نادي قلوة الرياضي يبرم عقد الرعاية الأول

حامد العمري (صدى):
في خطوة مميزة نحو طريق النجاح لبداية الموسم الرياضي القادم جرت مساء البارحة مراسم توقيع عقد الرعاية لنادي قلوة مع مجموعة شركات وهج الوقود لتكون الراعي الرسمي للنادي .
تم ذلك بعد زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات وهج الشيخ عبدالله بن مساعد يحيى الخريصي أحد رجال الأعمال بمنطقة الباحة وكان في استقباله رئيس النادي الأستاذ علي بن عبيد الصلاحي و أعضاء مجلس الإدارة و بحضور الشيخ يحيى بالقرون و الأستاذ عبدالله راشد الزهراني و الرئيس السابق الأستاذ موسى ابراهيم الزهراني .
يذكر أن نادي قلوة ينشط حالياً في دوري الدرجة الثالثة وقد شق طريقة سريعاً نحو الانجازات و شكل رقماً صعباً في الألعاب المختلفة و جماهيرية جيدة وقدم خدمات كثيرة و كبيرة لشباب المنطقة بمختلف المحافظات .
كما أن مجموعة شركات وهج من الشركات الوطنية التي تحرص دائماً على الشراكات المجتمعية والمساهمة بشراكات تخدم المنطقة والوطن بجميع شرائحه .