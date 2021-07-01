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نادي قلوة الرياضي يبرم عقد الرعاية الأول

منذ 18 ساعة
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نادي قلوة الرياضي يبرم عقد الرعاية الأول

حامد العمري (صدى):
في خطوة مميزة نحو طريق النجاح لبداية الموسم الرياضي القادم جرت مساء البارحة مراسم توقيع عقد الرعاية لنادي قلوة مع مجموعة شركات وهج الوقود لتكون الراعي الرسمي للنادي .

تم ذلك بعد زيارة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات وهج الشيخ عبدالله بن مساعد يحيى الخريصي أحد رجال الأعمال بمنطقة الباحة وكان في استقباله رئيس النادي الأستاذ علي بن عبيد الصلاحي و أعضاء مجلس الإدارة و بحضور الشيخ يحيى بالقرون و الأستاذ عبدالله راشد الزهراني و الرئيس السابق الأستاذ موسى ابراهيم الزهراني .

يذكر أن نادي قلوة ينشط حالياً في دوري الدرجة الثالثة وقد شق طريقة سريعاً نحو الانجازات و شكل رقماً صعباً في الألعاب المختلفة و جماهيرية جيدة وقدم خدمات كثيرة و كبيرة لشباب المنطقة بمختلف المحافظات .

كما أن مجموعة شركات وهج من الشركات الوطنية التي تحرص دائماً على الشراكات المجتمعية والمساهمة بشراكات تخدم المنطقة والوطن بجميع شرائحه .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
هذا الوباء عقوبة من الله لن يرتفع مادام بني علمان على وجه الارض
زمن الفتن
ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل على من يخرب ويهدم الدين وقيم واخلاق هذا البلد... واضح انهن سعوديات من هلا.. ولاادام..من طريقه كلامهن...
وافي
تصانيف اخر ليل والمواطن مجرد حقل تجارب ان القحت ولا ماضرة الجمل دمرتو البلاد والعباد والكل صامت لكن كثر الدق يفل الحديد ولكل ليل...
ابو علي
الشغله تغريب البلد والابتعاد عن تعاليم الدين فتره وتحس انك غريب وفي مكان غير المكان اللي تعرفه من سنين الله المستعان
إبن سمومة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والعافية.

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