"يويفا" يلغي التذاكر المباعة لمباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأوكراني

وكالات (صدى):
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين في المملكة المتحدة الخاصة بمباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره الأوكراني، المقرر إقامتها في السبت المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس أوروبا.
ونص القرار على إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين في المملكة المتحدة منذ الاثنين الماضي، فيما لم يتم تحديد عدد التذاكر المتأثرة بهذه الإجراءات.
وأوضح الاتحاد أن القرار جاء بناءً على طلب السلطات الإيطالية بمنع بيع التذاكر وإمكانية نقلها اعتباراً من مساء الخميس، مع إلغاء التذاكر المباعة للمقيمين في المملكة المتحدة.
يذكر أن السلطات الإيطالية لجأت لهذا القرار تنفيذًا للسياسة التي أقرتها بشأن التذاكر، والتي يتوجب على الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة أو الذين مروا فيها خلال الأيام الـ14 الأخيرة الدخول في عزل لمدة خمسة أيام لدى وصولهم الى إيطاليا في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.